Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía iniciaron diligencias para esclarecer el homicidio de una mujer al interior de un domicilio en Pudahuel, Región Metropolitana.

Se trata de un hecho que fue tipificado como un homicidio consumado y un posible homicidio frustrado ; y que -según información preliminar- habría ocurrido cerca de las 14.00 horas de este domingo.

Los involucrados fueron un hombre y una mujer, quienes fueron a comprar a dos cuadras de la vivienda en la que estaban inicialmente. En ese sector se vieron envueltos en una discusión con unos sujetos que transitaban en un automóvil.

Investigan homicidio de mujer tras ataque a balazos contra una vivienda en Pudahuel

“No sabemos de qué naturaleza fue (la discusión) y al llegar acá al domicilio, este vehículo los siguió y (los ocupantes) efectuaron disparos hacia la casa ”, comentó el fiscal Arturo Gómez.

Uno de los disparos terminó dando en el cráneo de la mujer de 25 años; mientras que su acompañante resultó herido en su pierna derecha.

“Hay evidencia balística y se trata de un arma, por lo menos, semiautomática, y hay gente del Laboratorio de Criminalística trabajando en la incautación de ellas, las que posteriormente van a ser periciadas”, añadió el fiscal Gómez.

Sobre los agresores, el persecutor señaló que, al encontrarse la investigación en una etapa preliminar, no se puede afirmar que se trate de una banda organizada, pero que conforme se reúnan más antecedentes podría esclarecerse esa posibilidad.

Por lo pronto, desde el Ministerio Público se apuntó a la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores del homicidio.