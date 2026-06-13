La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió los recursos interpuestos por la Fiscalía Regional de Los Ríos y decretó la prisión preventiva de los últimos imputados respecto de quienes el Ministerio Público había solicitado esta medida cautelar en el marco de la Operación Nereida.

Con esta resolución, quedaron en prisión preventiva los ocho imputados para quienes la Fiscalía pidió la cautelar al momento de la formalización, por considerar que cumplían roles estratégicos y esenciales para el funcionamiento de la organización criminal investigada.

En una primera etapa, el Juzgado de Garantía de Valdivia había decretado la prisión preventiva de parte de los imputados. Sin embargo, la Fiscalía apeló respecto de aquellos que quedaron sujetos a cautelares de menor intensidad.

El Ministerio Público sostuvo ante el tribunal de alzada que la libertad de dichos imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando los antecedentes reunidos durante la investigación.

Operación Nereida: Corte decreta prisión preventiva para los 8 imputados solicitados por Fiscalía Alejandro Lopez Nunez

La Corte de Apelaciones acogió sucesivamente los recursos presentados por la Fiscalía, decretando nuevas prisiones preventivas y confirmando la necesidad de aplicar la medida cautelar más gravosa respecto de quienes son identificados como integrantes centrales de la estructura criminal.

La investigación fue desarrollada por la Unidad SAC-ECOH de la Fiscalía Regional de Los Ríos, junto a las brigadas especializadas BIRO y BRILAC de la PDI.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la indagatoria permitió desarticular una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos.

Operación Nereida: Corte decreta prisión preventiva para los 8 imputados solicitados por Fiscalía. Imagen referencial.

En el marco de la causa, los imputados fueron formalizados por delitos de asociación criminal, lavado de activos, corrupción, delitos tributarios e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Según la investigación, los imputados respecto de quienes se solicitó prisión preventiva cumplían funciones vinculadas al liderazgo, abastecimiento, coordinación, financiamiento y protección de las operaciones ilícitas.

La Fiscalía sostiene que dichos roles eran clave para la permanencia y funcionamiento de la organización investigada en la Región de Los Ríos.