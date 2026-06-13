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    Rescatan a turista lesionado durante senderismo en volcán Casablanca

    El joven, de 27 años, sufrió lesiones mientras realizaba una actividad deportiva junto a dos amigos. Fue inmovilizado y trasladado en helicóptero al Hospital de Puerto Montt.

    Por 
    Felipe Rivera
    Referencial.

    Carabineros rescató a un turista chileno de 27 años que resultó lesionado mientras realizaba senderismo en el volcán Casablanca, en la Región de Los Lagos.

    Según los antecedentes policiales, cerca de las 12:00 horas, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) alertó a la Tenencia Pajaritos sobre la situación del joven, quien habría sufrido una lesión en uno de sus tobillos mientras se encontraba en un sendero conocido, lo que le impedía descender por sus propios medios.

    Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros, encabezado por el jefe de la tenencia, junto a un especialista. Al llegar, cerca de las 15:30 horas, encontraron al turista consciente y acompañado por dos amigos.

    De acuerdo con la información entregada, el joven también presentaba lesiones en la cadera y en las costillas del costado izquierdo, por lo que fue inmovilizado antes de ser evacuado.

    El teniente coronel Diego Gajardo, de la Prefectura Osorno, señaló que Carabineros logró dar con el paradero del joven y coordinó su extracción aérea. “Se realizaron algunas coordinaciones, logrando gestionar un helicóptero, el cual realizó posteriormente la extracción de este joven, trasladándolo al Hospital de Puerto Montt”, indicó.

    El oficial agregó que, pese a sus lesiones, el turista se encuentra en buenas condiciones de salud y permanece en observación en el recinto asistencial.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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