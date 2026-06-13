Identifican restos de estudiante desaparecido en Santo Domingo en 2025

El Servicio Médico Legal confirmó que los restos humanos encontrados en agosto de 2025 en una playa de Santo Domingo corresponden a Bastián Careaga Briceño, joven sanantonino de 30 años que permanecía desaparecido desde el 14 de abril de ese año.

La confirmación pone fin a 14 meses de incertidumbre para su familia, que desde el primer momento impulsó distintas gestiones para intentar conocer su paradero. Durante ese periodo, familiares, amigos y cercanos recorrieron diversos puntos de la provincia de San Antonio y mantuvieron activa la búsqueda.

Careaga, estudiante de Ingeniería en Recursos Humanos, fue visto por última vez el día en que debía presentarse a realizar su práctica profesional. Sin embargo, no llegó al lugar ni avisó de su ausencia, lo que encendió las primeras alertas entre sus cercanos.

Cuatro meses después, en agosto de 2025, pescadores deportivos alertaron sobre la presencia de restos humanos en el borde costero de la comuna. Según los antecedentes conocidos, una zapatilla con restos de un pie fue hallada en la playa Marbella de Santo Domingo.

Tras meses de espera, los exámenes de ADN realizados por el Servicio Médico Legal confirmaron que los restos correspondían a Bastián Careaga.

Según consignó El Líder de San Antonio, su padre, Alfredo Valenzuela, agradeció a quienes colaboraron en la búsqueda desde el inicio y llamó a las autoridades a fortalecer los protocolos de rastreo ante denuncias por desaparición, para que estas labores se activen de manera inmediata.