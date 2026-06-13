Al igual que en Canadá: Russell le gana la pulseada a Antonelli para quedarse con la pole en el GP de Barcelona

La acción del Mundial 2026 no paraliza a la Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo a nivel planetario volvió a encender sus motores en la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña y el gran triunfador fue George Russell. El inglés de Mercedes se impuso a Lewis Hamilton y su colega de escudería, Kimi Antonelli.

En términos del desarrollo de la prueba en territorio español, el panorama fue similar a lo vivido en el Gran Premio de Canadá. En el circuito norteamericano, Russell también se había quedado con la pole position tras superar en una apasionante definición al italiano. En esta oportunidad, eso sí, Kimi fue tercero y el Ferrari de Hamilton cerró como segundo.

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Con un tiempo de 1m14s649, el inglés superó al hombre del Cavallino Rampante por 64 milésimas. Antonelli, que lidera por amplio margen la tabla de pilotos, remató 0.312 milésimas por detrás y completó el podio. Entre las situaciones más llamativas de la sesión, en tanto, estuvo el accidente de Charles Leclerc, que derivó en su abandono en la Q3 y en una bandera roja sobre la pista.

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