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    Al igual que en Canadá: Russell le gana la pulseada a Antonelli para quedarse con la pole en el GP de Barcelona

    Como en la clasificación del certamen norteamericano, el piloto de Mercedes se impuso a su colega de escudería y largará en la primera casilla durante la carrera del domingo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    George Russell gana la pole position en Barcelona. Foto: F1.

    La acción del Mundial 2026 no paraliza a la Fórmula 1. La máxima categoría del automovilismo a nivel planetario volvió a encender sus motores en la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña y el gran triunfador fue George Russell. El inglés de Mercedes se impuso a Lewis Hamilton y su colega de escudería, Kimi Antonelli.

    En términos del desarrollo de la prueba en territorio español, el panorama fue similar a lo vivido en el Gran Premio de Canadá. En el circuito norteamericano, Russell también se había quedado con la pole position tras superar en una apasionante definición al italiano. En esta oportunidad, eso sí, Kimi fue tercero y el Ferrari de Hamilton cerró como segundo.

    Con un tiempo de 1m14s649, el inglés superó al hombre del Cavallino Rampante por 64 milésimas. Antonelli, que lidera por amplio margen la tabla de pilotos, remató 0.312 milésimas por detrás y completó el podio. Entre las situaciones más llamativas de la sesión, en tanto, estuvo el accidente de Charles Leclerc, que derivó en su abandono en la Q3 y en una bandera roja sobre la pista.

    Revisa la clasificación completa aquí:

    PosiciónPilotoEscudería
    1George RussellMercedes
    2Lewis HamiltonFerrari
    3Kimi AntonelliMercedes
    4Lando NorrisMcLaren
    5Max VerstappenRed Bull
    6Isack HadjarRed Bull
    7Oscar PiastriMcLaren
    8Liam LawsonRacing Bulls
    9Nico HülkenbergAudi
    10Charles LeclercFerrari
    11Arvid LindbladRacing Bulls
    12Gabriel BortoletoAudi
    13Franco ColapintoAlpine
    14Pierre GaslyAlpine
    15Oliver BearmanHaas
    16Carlos SainzWilliams
    17Esteban OconHaas
    18Alex AlbonWilliams
    19Sergio PérezCadillac
    20Valtteri BottasCadillac
    21Lance StrollAston Martin
    22Fernando AlonsoAston Martin

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    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1George RussellKimi AntonelliGran Premio de BarcelonaMercedesLewis HamiltonCharles LeclercFerrariAutomovilismoPolideportivoGP de Barcelona

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