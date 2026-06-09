De ser uno de los sueldos más bajos a proyectarse como el campeón más joven: los hitos de Kimi Antonelli en la Fórmula 1

Rodeado de lujosos hoteles y yates, Kimi Antonelli cruzó la línea de meta y festejó el triunfo en el Gran Premio de Mónaco. El italiano tuvo una actuación arrolladora en el Principado, sobreponiéndose a una pausa por bandera roja que paralizó la carrera por varios minutos y que amenazó con poner en riesgo su liderato. Pese a la larga interrupción y al acecho de Ferrari, mantuvo la cima y se anotó con su quinta victoria de la campaña tras China, Japón, Miami y Canadá.

El piloto de Mercedes da muestras de su calidad ante rivales de peso como Max Verstappen y Lewis Hamilton, algo sorprendente si se tiene en cuenta que apenas tiene 19 años. De hecho, a esta altura la edad no parece ser un impedimento para el boloñés, pues ya ha roto varios registros y mantiene intacto un sueño: convertirse en el campeón más joven en toda la historia de la Fórmula 1.

Los récords de Antonelli

En las calles de Montecarlo, Antonelli volvió a ratificar su estatus de máximo candidato al trofeo del ‘Gran Circo’. Sin embargo, su recorrido rumbo a la cúspide al automovilismo comenzó mucho antes. Desde Mercedes son enfáticos en señalar que el transalpino dio señales de su talento desde las primeras pruebas con la escudería británica. “Es bastante bueno. Es un placer trabajar con él, pero sigue sorprendiéndonos continuamente. Para ser justos, me di cuenta de su potencial antes de que comenzara a competir en el campeonato. Cuando lo tuvimos en los coches TPC, fue bastante evidente que tenía talento, ya sabes", confesó el ingeniero Peter Bonnington, quien ha llevado de la mano al piloto sensación.

“Hay jóvenes pilotos que llegan y tardan un tiempo en ponerse al día. Creo que a Kimi probablemente le llevó unas cuatro vueltas empezar a igualar la alta velocidad, y si puedes igualar la alta velocidad, sabes que el chico tiene un talento natural. Así que supimos muy pronto que era un diamante en bruto, solo necesitaba un poco de pulido. Y es el segundo año el que siempre marca la diferencia”, complementó.

Kimi Antonelli, la nueva joya de Mercedes.

Las declaraciones del especialista se sostienen en los récords que ha conseguido el italiano en su breve experiencia sobre el emparrillado. El primero, y más importante de todos, es ser el más joven de todos los tiempos en comandar la tabla general de pilotos. Aquello lo logró justo después de la victoria en el circuito de Suzuka, destronando al alemán Sebastian Vettel, que ostentaba ese registro con 21 años y cinco meses. Luego, están otros hitos: ser el más novel en obtener una pole position (China) y ser el de menor edad a la hora de hilar tres pole positions con tres victorias consecutivas en Grandes Premios (logrado en China, Japón y Miami), un registro combinado jamás visto ni por leyendas como Ayrton Senna o Michael Schumacher.

Entre los que ganan menos

Como si no bastara con los récords, las proyecciones de Antonelli rumbo al título también cobran un especial valor si se compara con el estatus financiero que poseen otros corredores. El boloñés ni siquiera figura dentro de los mejores pagados del circuito. Más bien, se ubica en el sótano como uno de los que tiene menor sueldo.

Si colosos como Max Verstappen y Lewis Hamilton perciben US$ 70 y US$ 60 millones por temporada, respectivamente, el hombre de Mercedes apenas gana dos millones de la divisa norteamericana. En el listado se posiciona en el puesto 17, empatado con el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi). Incluso, Isack Hadjar, que apenas irrumpió en esta temporada con Red Bull, gana US$ 5 millones.

Este factor, sin lugar a dudas, ensalza aún más su rendimiento sobre la grilla. El italiano no es el caballo de batalla de grandes cadenas publicitarias, por lo que ha roto con los pronósticos y ha tumbado a otros pilotos con extenso recorrido en la F1. Por este motivo, en el próximo Gran Premio de Barcelona, que se avecina entre el 12 y 14 de junio, tiene la gran chance de seguir ratificando su dominio y dejar en segundo plano todos los debates que le bajan el peso a su rol de figura.