Alexander Zverev rompe el maleficio: conquista su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros

Alexander Zverev (3º del ranking ATP) conquista Roland Garros. El alemán consiguió el primer título de Grand Slam de su carrera. El tenista de 29 años lo logró al derrotar a Flavio Cobolli (14º) por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 en una final que se extendió a cinco sets.

El desenlace cerró una de las búsquedas más largas entre los jugadores de élite del circuito por un título grande. La victoria tiene un significado especial para el número tres del mundo. Después de perder las finales del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025, Zverev logró finalmente transformar su regularidad en un trofeo de calibre mayor.

En esta ocasión, el cuadro se abrió tras la sorpresiva eliminación de Jannik Sinner (1º). A eso se le sumaba la baja de Carlos Alcaraz (2º). Sin embargo, para Sascha no iba a ser sencillo dejar atrás los fantasmas de las caídas previas.

Este domingo se vieron frente a frente a dos jugadores que llegaban con trayectorias muy distintas. Sascha buscaba terminar con los años de frustraciones en las finales de Grand Slam y Cobolli transformarse en el primer italiano en conquistar Roland Garros desde Adriano Panatta en 1976. Es el título grande que también le falta, por ejemplo, a Sinner.

Zverev se convirtió en el primer alemán en ganar el certamen parisino en la Era Abierta. El único germano en coronarse en Francia había sido Gottfried von Cramm, en 1934 y 1936. Claro que para llegar a colgarse la medalla tuvo que sortear una final compleja.

De arranque, la definición parecía encaminada rápidamente para el teutón. Zverev dominó el primer set por 6-1, aprovechando los nervios iniciales de Cobolli y quebrando dos veces el servicio del italiano. Sin embargo, el desarrollo cambió en la segunda manga. El peninsular, que disputaba la primera final de Grand Slam de su carrera, encontró respuestas. Un quiebre en el tramo decisivo le permitió quedarse con el segundo parcial por 6-4 e igualar el encuentro.

El tercer set fue el más equilibrado hasta ese momento. Ambos sostuvieron sus servicios hasta el cierre, cuando Zverev consiguió el quiebre decisivo para imponerse por 6-4 y recuperar la ventaja en el marcador.

Con dos sets a uno, el alemán quedó a un paso del título. Sin embargo, Cobolli volvió a responder. El italiano quebró al inicio del cuarto parcial, llegó a sacar para llevarse el set y, aunque Zverev recuperó la desventaja para extender la definición, el número 14 del mundo terminó imponiéndose en el tie break por 7-5 para forzar una quinta manga.

En el quinto parcial, la experiencia terminó inclinando la balanza. Zverev administró mejor los momentos decisivos y quebró de arranque. Sostuvo la presión en sus turnos de saque y encontró la diferencia necesaria, inclinando la balanza definitivamente a su favor con otros dos quiebres para cerrar el partido por 6-1, emulando también el primer set. Con ello, alcanza el mayor logro de su destacada carrera y añade su nombre al listado de campeones del torneo parisino.

Su camino incluyó triunfos frente a Benjamin Bonzi (95º), Tomás Machác (95º)