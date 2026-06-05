Zverev tiene rival: Matteo Arnaldi es baja y Flavio Cobolli accede a la final de Roland Garros

La final de Roland Garros está definida. Alexander Zverev (3º del ranking ATP) enfrentará al italiano Flavio Cobolli (14º) este domingo, desde las 09.00 horas de Chile. Matteo Arnaldi (104º) se retiró por un virus estomacal antes de disputar la semifinal.

La organización del Grand Slam francés confirmó durante la tarde de este viernes la baja del tenista italiano, lo que permitió el avance automático de su compatriota Cobolli a la definición del certamen.

Arnaldi explicó su situación. “La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces. Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam. Pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme. Es una sensación parecida a la que tuve el año pasado en Acapulco”, señaló.

De esta manera, la segunda semifinal no se disputó y Cobolli clasificó por primera vez a una final de Grand Slam sin necesidad de saltar a la cancha. Enfrentará al alemán con más descanso.

Flavio Cobolli. Alexander Zverev.

A first Grand Slam title on the line.#RolandGarros pic.twitter.com/STkulD0OBu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

Horas antes, Zverev había asegurado su presencia en el partido por el título tras derrotar al checo Jakub Mensik (27°) por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3.

El alemán logró el primer quiebre del encuentro cuando el marcador estaba 5-5 en el set inicial y posteriormente cerró la manga por 7-5. En el segundo parcial volvió a marcar diferencias con dos rupturas para imponerse por 6-2. Mensik reaccionó en el tercer set. Consiguió su primer quiebre para adelantarse 4-2 y mantuvo la ventaja hasta adjudicarse la manga por 6-3. Sin embargo, Zverev recuperó el control en el cuarto parcial. Rompió el servicio de su rival en el comienzo, tomó ventaja de 4-1 y administró la diferencia para sellar la victoria por 6-3.

Será la cuarta final de Grand Slam para el germano, tras las disputadas en el US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025. En París buscará su primer título en un torneo de los cuatro grandes. “Esto es un Grand Slam, son partidos al mejor de cinco. Hay que aprender a manejar estas situaciones y espero tener otro gran partido el domingo”, señaló Sascha tras su paso a la definición.