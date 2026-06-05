Héctor Humeres, director de la U. de Chile en Azul Azul: “Uno se pregunta qué retorno quiere obtener Patrick Kiblisky”

En el último directorio de Azul Azul, realizado de manera telemática el pasado viernes 29 de mayo, se renovaron todas las comisiones. Héctor Humeres (78 años) integrará la de fútbol profesional masculino, algo que para él es fundamental. El prestigioso abogado y profesor de la Universidad de Chile entrega su diagnóstico y la posible solución a los problemas que hoy enfrenta la concesionaria estudiantil. “Hay un desequilibrio que debe ser corregido. Hoy, la casa de estudios tiene dos votos... Pero, pasa esto, que viene un controlador que puede tener siete votos y que finalmente hace lo que quiere”, asegura, en entrevista con La Tercera.

¿Se le escucha en el directorio?

Carlos Heller y Federico Valdés escuchaban a su directorio, pero Michael Clark no es democrático. Es muy autoritario. Le gusta imponer su voluntad y hacer las cosas como a él le gustan. Eso es contrario a lo que significa una gestión corporativa adecuada, por lo que creo que el directorio debe tener más integrantes de la universidad y así evitar este tipo de experiencias desagradables.

¿Cómo se logra “democratizar” el directorio?

Hay que revisar el convenio y plantear un nuevo directorio, donde la universidad tenga más peso, porque el de hoy no sirve. Por último, si no se puede nombrar a más directores, deberíamos tener derecho a veto y así no continuar con esta posición desmedrada que hoy poseemos.

¿Se puede lograr esto jurídicamente?

Hay que revisar el convenio, modificarlo, y cambiar los estatutos del club.

¿Eso último se puede hacer con Michael Clark a la cabeza?

Hoy, a la cabeza, está Cecilia Pérez...

Pero el accionista mayoritario es Michael Clark...

Habría que convencer al directorio de eso, pero, a su vez, si ellos están -como usted dice- sujetos a las órdenes de otra persona o entidad, porque a esta altura ya no sé exactamente a qué estamos enfrentados, claro que será difícil. Pero hay un tema más de fondo: una sociedad anónima está sujeta a condiciones especiales y puede ser comprada por cualquier persona, y yo estoy de acuerdo con eso.

Entonces....

A mí lo que no me gusta es que se concentre el poder accionario en una sola persona, como ocurre hoy en Azul Azul... Si me preguntan a mí, ojalá que a raíz de la nueva Ley de Sociedades Anónimas esto cambie. Y voy a ir un poco más al fondo: creo que en un club como este ningún accionista debería tener más allá de un 20-25% de las acciones. Hay que dispersar el poder y tomar acuerdos.

Pero puede pasar que una sola entidad o persona le preste dinero a otras y así, igualmente, tener el control...

Esa es la opacidad que existe al respecto, la falta de transparencia, eso no puede suceder. Y yo espero que, a raíz de la promulgación de esta nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, eso no ocurra. Hoy, en Azul Azul, justamente, nos encontramos con ese fenómeno, porque todo el mundo dice que en el fondo de esta muñeca rusa están Kiblisky y sus socios.

Las investigaciones judiciales y las declaraciones de José Ramón Correa reconocen a Patrick Kiblisky como parte importante en estas operaciones...

Es legítimo que el señor Correa le pida plata a quien crea que es conveniente, pero lo llamativo es que dicha persona es la misma que está involucrada en todo esto. Entonces, al final, las cuentas que se han sacado en varios medios de comunicación, es que el señor Kiblisky tiene involucrado en Azul Azul ni más ni menos que 28 millones de dólares. Uno se pregunta qué hay en el fondo, o qué retorno quiere obtener Patrick Kiblisky. Uno se preocupa, porque eso nos desfigura totalmente la transparencia que debe haber dentro y fuera de la institución.

¿Por qué cree que Patrick Kiblisky habría invertido 28 millones de dólares en la U?

Esa es esa es la gran pregunta y tendría que revelarlo él.

Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

La relación de la U con Huachipato

Se dice además que este mismo fondo fue dueño de otro club con el cual Azul Azul ha hecho varios negocios en estos últimos años...

Algunos negocios que se han hecho son motivos de objeciones, porque se han pagado sumas de dineros bastante relevantes con rendimientos que no han estado acorde. Me parece extraño, raro, que hayamos pagado una cláusula por traer un entrenador (Gustavo Álvarez), pero también hay muchas cosas que se dicen de los señores Cerda, Kiblisky y Clark que no puedo juzgar sin todos los antecedentes.

Si se comprueba colusión entre Huachipato y Azul Azul, ¿sería el momento de que la universidad interviniera?

Si hay algo evidente, la universidad debe tomar medidas. No se cuáles, pues las deben tomar las autoridades de la casa de estudios.

¿Es un buen paso que la rectoría saliente haya designado al jurista Andrés Jana para la revisión del contrato con Azul Azul?

A mí me parece muy bien. El señor Jana es una persona muy reputada, profesor de la Universidad de Chile también. De gran trayectoria, mucho prestigio. Muy inteligente. Ahora, ese informe, tenga presente que es reservado y que las nuevas autoridades tomarán las medidas que correspondan.

Con todo lo que ha pasado, ¿la universidad debería quitarle sus marcas y símbolos a Azul Azul?

No. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque significaría que este club deportivo se iría a la Tercera División. Si usted le saca los derechos federativos, que hoy los tiene Azul Azul, el club -como tal- desaparecería de la Primera División. Y a mí no me parece eso. Lo que hay que hacer es corregir el problema.

¿Partir desde abajo no sería una buena forma de refundar el club y devolverlo a sus valores originales?

No. Creo que hay suficiente fuerza en la universidad para lograr que se modifiquen las actuales estructuras. Se debe y se puede lograr. La desafortunada imagen que tiene el club por los temas judiciales y los allanamientos a las instalaciones me molestan profundamente. Eso nunca debería haber sucedido. A mí me da vergüenza que ocurra eso. Pero yo creo que la universidad tiene la fuerza para decirle a Azul Azul que esto no va por buen camino y que puede terminar mal.

Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

El estadio de la U y el fichaje de Alexis Sánchez

¿Cuál es su opinión de Cecilia Pérez?

No voté por ella para presidenta, ni por José Ramón Correa. Y les dije por qué. Cecilia Pérez fue vicepresidenta de Michael Clark, integró la mesa directiva con él. Y tuvieron conmigo un trato muy agresivo. Correa un poquito menos. Entonces les dije que no votaba por ellos, en ese minuto, por su anterior trayectoria conmigo, pero a toda persona se le debe otorgar el beneficio de la duda. Por ende, yo parto de cero. Si me demuestran que el directorio cambia, van a contar con mi apoyo.

Pero en los pocos días que lleva al mando, reflotó el tema Estadio...

Que la U no tenga estadio es inadmisible, insólito, su hinchada se lo merece. Y hoy es un tema que posee una solución financiera más abierta que antes y existen las posibilidades en Santiago para hacer un recinto para 40 mil personas. Esperemos que los 100 años del club sean una ocasión propicia para que esto se materialice.

¿Qué le pareció que el Presidente de la República José Antonio Kast haya usado la palabra meme para referirse a esta situación?

Fue solo una una expresión. Aquí lo que está en juego es el anhelo y la ambición de un club por tener un estadio propio y hay que ir sumando factores para que se logre su definición.

El alcalde de Lampa ofreció un terreno...

Hay que tomar en consideración todo lo que nos pueda llevar a la construcción de nuestro estadio. No hay que cerrarse a ninguna fórmula. Siempre con el resguardo que requiere el uso del nombre de la universidad y en este proyecto todos los hinchas de la U deben sentirse representados.

¿Jugará Alexis Sánchez en ese estadio y con la camiseta de la U?

Difícil. Es de la U. Pero gana mucho dinero y no sé si hay presupuesto para igualar lo que gana en Europa. Me encantaría que estuviera, pero traerlo significaría que solo se le contrate a él y se necesitan más refuerzos.

¿Dónde reforzaría el equipo?

No quiero dar una opinión sin hablar con el entrenador Fernando Gago. Como hincha, creo que hay que elegir un par de refuerzos, al menos, pero el tema es difícil, pues no siempre funcionan los jugadores.

¿Cuál es el objetivo de este año?

Ganar el campeonato. Por eso es importante escuchar al entrenador, para que nos diga qué se necesita para arrasar en la cancha.