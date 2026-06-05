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    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    El tenista alemán se impuso en cuatro sets en la semifinal del tradicional certamen francés.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca su primer título de Grand Slam. Foto: @rolandgarros

    Alexander Zverev (3º del ranking ATP) está a un paso de cumplir su sueño de ganar el primer Grand Slam de su carrera. Luego de la eliminación de Jannik Sinner (1º) en segunda ronda, el alemán se transformó en el máximo favorito para coronarse en Roland Garros y hasta ahora ha sabido lidiar con esa presión sin mayores inconvenientes.

    Una nueva prueba de esa solidez la dio en las semifinales frente al checo Jakub Mensik (27º), a quien superó por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, en un duelo que significó una buena prueba de suficiencia para el alemán en su ruta hacia el máximo objetivo.

    El encuentro comenzó con una gran paridad. Durante buena parte del primer parcial ninguno de los dos jugadores logró generar oportunidades de quiebre y el marcador avanzó sin diferencias. Con el set igualado 5-5, Zverev consiguió el primer break del partido para ponerse 6-5 y luego cerró la manga con su servicio por 7-5.

    El alemán mantuvo el impulso. Tras quebrar para colocarse 2-1, volvió a romper el saque de Mensik en el séptimo juego y tomó una ventaja de 5-2. Posteriormente confirmó la diferencia con su servicio y se adjudicó el parcial por 6-2, quedando a un set de la victoria.

    Cuando parecía encaminarse a un triunfo cómodo, Zverev cedió terreno en la tercera manga. Mensik consiguió su primer quiebre de todo el encuentro para adelantarse 4-2 y administró la ventaja hasta el final. El checo sostuvo su servicio cuando sacó 5-3 y se quedó con el set por 6-3, estirando el compromiso.

    La reacción del germano llegó de inmediato en el cuarto parcial. El alemán quebró en el inicio para tomar ventaja de 2-0 y luego confirmó la diferencia para colocarse 4-1. A partir de ese momento controló el desarrollo del partido, mantuvo la supremacía desde el fondo de la cancha y cerró el encuentro sin mayores complicaciones por 6-3.

    Con este resultado, el tenista alemán asegura su lugar en la final del domingo, donde buscará su primer Grand Slam. El rival saldrá del encuentro entre los italianos Matteo Arnaldi (104º) y Flavio Cobolli (14º).

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