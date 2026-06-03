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    Flavio Cobolli derriba a Felix Auger-Aliassime y asegura a un finalista italiano en Roland Garros

    El europeo se impuso en cuatro sets para avanzar a sus primeras semifinales de Grand Slam en Francia.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El italiano Flavio Cobolli avanzó por primera vez a las semifinales de Roland Garros. Foto: Jean-Baptiste Autissier / FFT.

    Las semifinales de Roland Garros comienzan a tomar forma. El martes, Alexander Zverev (3º) y Jakub Mensik (27º) abrocharon su paso a la ronda de los cuatro mejores, donde se medirán por el paso a la final. Mientras que, este miércoles, Flavio Cobolli (14º) derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime (6º), por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4, asegurando así un finalista italiano, pues en la otra llave de cuartos se enfrentarán sus compatriotas Matteo Arnaldi (104º) y Matteo Berrettini (105º).

    Al igual que en la jornada del martes, el techo retráctil de la Philippe Chatrier volvió a ser utilizado, cambiando las condiciones en las que habitualmente se juega. En un principio, parecía ser que eso beneficiaría al norteamericano, pero finalmente fue el peninsular el que remontó una desventaja inicial para quedarse con una victoria, que momentáneamente lo deposita en el top ten por primera vez en su carrera.

    En la primera manga, el canadiense se sobrepuso a un quiebre para luego recuperarlo y romper por segunda vez para ponerse delante en el marcador. Esa buena racha se mantuvo en el comienzo, con un nuevo break. Sin embargo, Cobolli no se fue del partido y aprovechó los errores del verdugo de Alejandro Tabilo y el apoyo del público para remontar y quedarse con la segunda manga.

    Auger-Aliassime sintió el desgaste de sus partidos y continuó cometiendo errores no forzados. El europeo aprovechó cada una de esas fisuras para quedarse con el tercer capítulo.

    Para el norteamericano las cosas se pusieron muy cuesta arriba como para forzar el encuentro a un quinto set. La mayor explosión de su rival fue determinante para sentenciar el duelo.

    Dos caras opuestas

    “Hoy hemos jugado dos partidos, el primer set fue muy duro de jugar. Está es la mejor pista en la que he jugado en mi vida, porque saca mi mejor tenis. Me he dicho a mí mismo que tenía que luchar, esta es la oportunidad de mi vida”, expresó el vencedor.

    Por su parte, Auger-Aliassime se mostró devastado por la derrota. “Estoy un poco destruido hoy. Es difícil. Normalmente, soporto las derrotas bastante bien, pero ahora siento que no soy el jugador que quiero ser. En oportunidades como estas tienes que ser un buen jugador al tenis, y no estuve a la altura hoy. Cuando miro la temporada, no he progresado como quería. Creo que me estoy volviendo menos paciente con los años”, confesó.

    Más sobre:TenisRoland GarrosFlavio CobolliFelix Auger-AliassimeMatteo ArnaldiMatteo Berrettini

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