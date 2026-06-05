La calculadora de la esperanza chilena: qué necesita la Roja femenina ante Ecuador para abrochar el repechaje al Mundial

Llegó la hora de la verdad para Tiane Endler, Luis Mena y toda la Roja femenina. Este viernes, por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, Chile recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional, en la búsqueda de los boletos para el Mundial de Brasil 2027. Las chilenas ya no pueden optar a la clasificación directa, pero tienen a la mano la chance de asegurar el repechaje.

La tabla de posiciones de la competencia indica que Argentina es líder con 14 puntos, los mismos que tiene Colombia. Ambas selecciones tienen un pie en la próxima cita planetaria y, de no ocurrir algo insólito, se quedarán con los únicos dos cupos directos. En el tercer lugar está Venezuela con 11 unidades y cuarto Chile con 10, combinados que de momento están obteniendo los dos boletos al repechaje. Luego viene Ecuador en el quinto puesto con ocho puntos, sexto Paraguay con siete, los mismos que tiene Perú, octavo Uruguay con cinco y último Bolivia con apenas uno.

¿Qué necesita la Roja femenina?

El partido de Chile contra la selección ecuatoriana, rivales directos en la lucha por la repesca, definirá el futuro del equipo que dirige Luis Mena, puesto que la Roja tiene libre en la última jornada, algo que no es favorable a estas alturas.

Si las chilenas ganan, asegurarían su lugar en el mencionado repechaje, ya que alcanzarían los 13 puntos en el tercer lugar de la tabla (pasarían a Venezuela porque tiene libre) y se volverían inalcanzables para, precisamente, Ecuador, que aunque gane en la última fecha no podría igualar o sobrepasar a Endler y compañía.

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En caso de que ocurra un empate, la situación se complica un poco, pero se mantendrían en carrera, ya que la Roja y la Tri continuarían a dos unidades de distancia, pero habría que esperar que las ecuatorianas no derroten de local a Argentina, que podría llegar ya clasificada a ese duelo.

En tanto, si pierden, se acabaría la ilusión. Ecuador pasaría a Chile en la tabla y al equipo nacional no le quedarían partidos por disputar.

Luis Mena, en la conferencia de prensa previa al compromiso, adelantó un partido difícil para este viernes: “Ecuador es una muy buena selección. Hace dos días ratificaron a una nueva entrenadora, así que va a ser un partido difícil. Tienen muy buenas jugadoras, ya lo vivimos en Copa América. Es un equipo que tiene mucho potencial, hemos tratado de analizarlo de forma muy profunda con la idea de que nuestro plan de juego resulte de la mejor manera”.

“Tenemos un contingente de jugadoras muy motivadas, con ganas de terminar de la mejor manera. Ellas también entendieron el mensaje que nosotros queremos darles. Las veo muy bien, muy motivadas y con el objetivo claro, que es ganar el viernes. Y ya tenemos la experiencia de enfrentar, en varias ocasiones, a este Ecuador que es un buen equipo, muy duro”, añadió.

Así se jugará la fecha 8 de la Liga de Naciones femenina de Conmebol: