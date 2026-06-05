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    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: los desconocidos intentos por evitar que Leonidas Vial vendiera sus acciones

    La oferta impulsada por el dirigente fue declarada exitosa y le permite consolidar el control de la concesionaria. Esto pese a los desesperados intentos del Club Social y de diversos inversionistas de convencer a Vial de estudiar otras alternativas.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Aníbal Mosa confirma su poder en Colo Colo: OPA le permite alcanzar el 72% de Blanco y Negro. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Aníbal Mosa celebra el éxito de la Oferta Pública de Acciones que lo convierte en el controlador de Blanco y Negro. El empresario sureño se queda con el 72,6% de la concesionaria. Claro que durante las últimas semanas hubo varios movimientos silenciosos destinados a impedir ese desenlace.

    De acuerdo con la información recabada por La Tercera, tanto el Club Social y Deportivo Colo Colo como distintos inversionistas minoritarios tuvieron acercamientos con Leónidas Vial y su entorno con el objetivo de evitar que el empresario vendiera su porcentaje a Mosa.

    Las gestiones se intensificaron una vez que se hizo pública la intención de Vial de aceptar la oferta. Desde distintos sectores se exploraron fórmulas para echar pie atrás al movimiento.

    El Club Social, que en hoy asuma como el único contrapunto del actual presidente de Blanco y Negro, también realizó esfuerzos para acercar posiciones. La intención era evitar que el empresario puertomontino consolidara una mayoría que le permitiera gobernar sin una oposición relevante en la sociedad anónima.

    Aníbal Mosa y Leónidas Vial.

    Sin embargo, las conversaciones nunca prosperaron. Quienes conocieron las tratativas aseguran que Vial ya tenía tomada la decisión de salir de la concesionaria y desprenderse de su participación. Quería dejar atrás un ciclo de más de una década de enfrentamientos con Mosa por el control de Colo Colo.

    La definición terminó quedando en evidencia durante la última Junta de Accionistas de Blanco y Negro. La ausencia del Bloque Vial permitió que Mosa ampliara su influencia en el directorio y asegurara una mayoría en la mesa. A los directores del lado controlador que ya integraban Eduardo Loyola y Aziz Mosa se sumaron Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paloma Norambuena y Paul Fontaine. Los representantes del CSyD, hoy única oposición en Colo Colo, son Edmundo Valladares y Edison Marchant.

    Este viernes, la aprobación de la OPA lanzada a través de Inversiones Panitao terminó por sellar el escenario. La oferta, vigente desde el 22 de mayo, consideraba un precio de $162 por acción y buscaba adquirir hasta el 61,18% de la propiedad de la concesionaria. Entre quienes accedieron estuvo Rentas ST Limitada, sociedad vinculada a LarraínVial.

    Finalmente, la operación recibió aceptaciones por 33.795.192 acciones serie B, equivalentes al 33,795%, muy por encima del mínimo para declarar exitosa la oferta. Con ello, Mosa pasó a controlar 72.608.721 acciones serie B, representativas del 72,609% de la propiedad, consolidando la posición dominante que inclina hacia su lado el mapa de poder de Colo Colo.

    Pese a los intentos de distintos actores por convencer a Vial de mantenerse en el tablero o buscar una alternativa distinta, la decisión no tuvo vuelta atrás.

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