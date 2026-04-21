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    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro

    La corporación se manifiesta en contra de la oferta del presidente de la concesionaria para aumentar su propiedad en ByN.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “En contra de los principios de Arellano”: CSyD Colo Colo se opone a la OPA de Aníbal Mosa para controlar Blanco y Negro.

    El Club Social y Deportivo Colo Colo alza la voz tras la última jugada de Aníbal Mosa. El empresario presentó una segunda Oferta Pública de Acciones (OPA) para quedarse con el control de Blanco y Negro. “Expresamos nuestra preocupación (...) De concretarse aquello, el control mayoritario de la concesionaria pasaría a depender de una sola persona, lo que podría generar un daño significativo en la gobernanza institucional y en la transparencia en la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país”, señala el comunicado que publicaron en sus redes sociales.

    “Una institución tan heterogénea y representativa de Chile como Colo-Colo requiere equilibrio en la toma de decisiones, las que deben realizarse de forma democrática, transversal y siempre pensando en el beneficio de la institución”, añade el escrito.

    En esa línea, la corporación que preside Edmundo Valladares enfatiza en sus objetivos. “Seguimos trabajando por resguardar el legado de la institución y continuaremos defendiendo el interés de las colocolinas y los colocolinos. En ese sentido, declaramos nuestra disponibilidad para asumir, en representación del pueblo colocolino, la presidencia de Blanco y Negro S.A., y nos ponemos a disposición para profundizar en nuestras propuestas”, apuntan.

    “Podemos contribuir al desarrollo de la estrategia integral con un plan de trabajo que nos permita continuar avanzando en el desarrollo del fútbol, tanto masculino como femenino en todas sus categorías, y potenciando la idea de ser un club formador; seguir fortaleciendo el trabajo de nuestras ramas deportivas; y profundizar la participación de las socias y socios en la gestión de todo el club”, añade el texto.

    Por otro lado, hablan del rol que esperan jugar en la modernización que busca el club. “Reiteramos el compromiso por impulsar mayores avances en infraestructura, concretando el anhelo de un Monumental remodelado, así como en los ámbitos social, cultural y patrimonial de Colo-Colo. En los próximos días compartiremos los pilares de trabajo que hemos elaborado para la gestión de un gobierno corporativo en la concesionaria de cara al cambio de propiedad en 2035”, indixan.

    Finalmente, la crítica a Mosa se enfoca en las diferencias que ven con el legado que el club arrastra, en su visión, desde su fundación. “La historia de Colo-Colo se ha forjado con la participación de sus socias, socios e hinchas, quienes han sido un pilar fundamental en su desarrollo, éxito e identidad. Concretar la adminstración del club en una sola persona o grupo económico va en contra de los principios que David Arellano y los Rebeldes de 1925 fijaron como guía para dar vida a Colo-Colo hace 101 años”, dicen.

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