Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”

Colo Colo se prepara para visitar este domingo a Huachipato por la Copa de la Liga. El Cacique se encuentra segundo del grupo A y conocerá este viernes si llegará al partido del domingo con la opción de seguir en competencia.

para hacerlo, Coquimbo Unido debe enredar puntos contra Deportes Concepción, elenco que hasta ahora solo ha sumado un punto en la competencia. Esta situación fue abordada por Fernando Ortiz.

“Lamentablemente hoy en esta Copa dependemos del resultado de otro partido, pero la forma de trabajar y de hacer la semana a nivel grupal ha sido igual o mejor de lo que veníamos trabajando y preparamos el partido del día domingo independiente del resultado. Nosotros somos un equipo que salimos a buscar el resultado y trataremos de ganar por la imagen del club y terminar bien esta copa, dependiendo del resultado de hoy”, señaló el técnico de los albos este viernes.

Por lo mismo, apunto que, independiente de lo que pase con el duelo de los Piratas, saldrá a buscar los puntos con los futbolistas que estén mejor preparados. “Todos los jugadores son profesionales. No mido si quedo afuera o paso a semifinales. Ellos tienen que estar preparados. No soy de escatimar nombres porque sabemos en la institución en la que estamos. Ellos tienen que estar disponibles”.

De todas maneras reconoció que quedar fuera “para nosotros sería no alcanzar los objetivos. Después llamarla fracaso, no lo veo de esa manera. Pero sí quedar eliminados va a ser algo que no está en nosotros quedar afuera. Esto es fútbol. Esperemos que hoy salga un resultado positivo para tener la opción de clasificar”.

“Hasta el partido de Coquimbo veníamos haciendo una buena Copa de la Liga. No sacamos un buen resultado en Coquimbo ante ciertas necesidades que teníamos, pero a veces el fútbol te sorprende y puede dar una situación que nos vuelva a permitir tener la situación en nuestras manos y esperamos que se pueda dar. Si no se da, vamos a dar lo mejor que tengamos y a dejar una buena imagen en esta Copa”, insistió más adelante.

Lo que sí dejó claro es quién tomará la titularidad del arco, después de que Gabriel Maureira fuera llamado para enfrentar a Brasil con la selección chilena Sub 20. “Va a atajar Eduardo (Villanueva). Va a tener la chance de estar en el arco de Colo Colo”, reveló.

Por otro lado, comentó el posible regreso de Carlos Palacios: “Ya todos conocemos las características que tiene y lo que ha dejado en esta institución. Él dio que siempre va a tener las puertas abiertas de Colo Colo y así es. Nosotros todavía no hemos hablado de jugadores que pudieran llegar. Y en su momentos, si se llega a hablar de Carlos, tendré mi opinión con el presidente y hablaremos”.

Por último, recordó el aniversario de la conquista de la Copa Libertadores de 1991. “Felicitar a ese grupo de jugadores junto a su técnico de poder conseguir una Copa Libertadores única en el país. Feliz y contento de estar en esta institución que lo ha conseguido. Es algo que todo jugador y entrenador aspira que es lo máximo de nuestro continente. Así que felicitaciones y ojalá que algún día lo volvamos a repetir”.

El partido entre Huachipato y Colo Colo está programado para este domingo 7 de junio a partir de las 15.00 horas en Talcahuano.