A 35 años de levantar la Copa Libertadores con Colo Colo: Mirko Jozić anuncia una visita a Chile

La cena de aniversario por los 35 años de la obtención de la Copa Libertadores de Colo Colo, la que se realizó este jueves en el restaurant Los Buenos Muchachos, trajo una sorpresa para los exjugadores del club y los hinchas albos. Mirko Jozić, el cerebro detrás del plantel que levantó el máximo trofeo continental, anunció su visita a Chile en septiembre, instancia en que será homenajeado.

La noticia se supo a través de un video que grabó el ex DT de los albos: “Hola mis queridos colocolinos, un gran abrazo y un saludo para los presentes. Felicitar al Club Social y Deportivo Colo Colo por el aniversario de 35 años del gran título de la Copa Libertadores”, comenzó diciendo.

“Quiero agradecer al presidente Edmundo Valladares, a Pedro Ruminot y a los otros dirigentes del Club Social y Deportivo Colo Colo por la invitación, porque nos vamos a ver a inicios de septiembre de este año. Me despido de todos, y estoy esperando que cada uno va a gozar y celebrar este gran hecho con los pulmones llenos de amor por Colo Colo. Siempre es lindo ser colocolino“, añadió.

“Merece un reconocimiento junto a todo Colo Colo 91″

Marcelo Barticciotto, gloria de ese equipo, reaccionó al anuncio: “Estamos muy contentos con la venida de Mirko. Nos estamos enterando con ustedes. Me parece que necesita un reconocimiento por lo que fue, lo que es y lo que ama a Colo Colo”.

En tanto, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, también mostró su felicidad con la noticia: “Muy contento, emocionado y agradecido. Vamos a poder hacer realidad un sueño, queremos hacer una gran bienvenida. Esperamos que todos puedan sumarse. Vamos a ir conversando de a poco. Está contemplado cómo se va a encontrar con los hinchas”.

“Regresa a su casa. Espero que sea una fiesta. Merece un reconocimiento junto a todo Colo Colo 91, con toda la gente. Pedro Ruminot conversó con él. Que venga es muy importante. Ojalá contemos con miles de personas. Debería ser los primeros días de septiembre. Vendrá con su familia”, cerró.