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    La calculadora de los grandes sufre: qué necesitan Colo Colo, la U y la UC para clasificar en la Copa de la Liga

    Ninguno de los tres elencos capitalinos depende de sí mismo para meterse en las semifinales del torneo.

    Por 
    Daniel Bustos
     
    Jorge Sánchez
    Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Desde este viernes se jugará la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, torneo que comenzó a disputarse este año en el fútbol chileno y que busca a sus semifinalistas. Curiosamente, tanto Colo Colo, como Universidad de Chile y Universidad Católica dependen de otros resultados para poder clasificar a la ronda de los cuatro mejores.

    El Cacique necesita una mano lila en el Grupo A

    Solo dos equipos pueden pelear el paso a las semifinales en esta zona: Coquimbo Unido y Colo Colo. Los Piratas llegan a la fecha final en el primer lugar con 11 unidades y el Cacique le sigue con 10. El equipo de Caputto se enfrentará este viernes 5 de junio a Deportes Concepción (20 horas) en la región del Bío Bío y los de Fernando Ortiz juegan con Huachipato -en la misma zona- el domingo 7, a las 15 horas.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Si Coquimbo gana, Colo Colo entra eliminado a jugar con los acereros, lo que podría significar el primer fracaso del año para el Tano Ortiz, que en la Liga de Primera marcha puntero. Si los aurinegros empatan, los albos deben ganar para avanzar. Si los del puerto pierden, los santiaguinos requieren al menos empatar para avanzar (les favorece la diferencia de gol, ahora tienen uno más, pues quedan igualados en puntaje). Si los dos caen, avanza la oncena nortina.

    La UC necesita un milagro en el Grupo B

    Esta zona la lidera Ñublense con 11 puntos y una diferencia de gol de +5. En tanto, Universidad Católica tiene 8 unidades y +2 en anotaciones. Un triunfo o un empate de los chillanejos ante la eliminada Universidad de Concepción los mete en semifinales.

    Por su parte, el equipo de la precordillera tiene la obligación de vencer al también eliminado Cobresal y esperar que los sureños se caigan para ver si les alcanza. Cualquier otro resultado los deja fuera.

    Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Tanto la franja como Ñublense juegan de local y sus encuentros están programados en simultáneo para este sábado 6 de junio a las 18 horas.

    La U debe ganar y esperar en el Grupo D

    Este grupo tiene dos elencos en la cima: Audax Italiano y Unión La Calera. Ambos tienen 10 puntos y solo los separa un gol, ya que los itálicos tienen+3 y los cementeros +2. Más atrás, con 7, está Universidad de Chile y, último, Deportes La Serena con una unidad, ya eliminado.

    Audax se jugará su opción ante la U y La Calera ante los papayeros este domingo 7 de junio, a las 12:30 horas. La única fórmula que tienen los azules para avanzar es obtener un triunfo ante los floridanos y esperar que los de la región de Valparaíso no sumen, ya que los tres quedaran con 10 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los estudiantiles (ahora poseen +5).

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Cualquier otro resultado elimina a los dirigidos por Fernando Gago y el clasificado a semifinales saldrá entre el cuadro de colonia y el conjunto cementero.

    ¿Y el Grupo C? En esta zona O’Higgins ya está clasificado con 11 puntos. Su más cercano perseguidor es Deportes Limache con 6, que ya no lo puede alcanzar.

    Más sobre:FútbolColo ColoLa ULa UCCopa de la Liga

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