“Me siento débil; no he podido comer ni moverme”: el crudo relato de Matteo Arnaldi tras su baja de Roland Garros

Matteo Arnaldi (104º del ranking ATP) no sigue en Roland Garros. El tenista italiano se retiró por un virus estomacal antes de disputar la semifinal. Era la principal sorpresa del Grand Slam francés y no pudo disputar el encuentro ante Flavio Cobolli (14º), quien avanzó por walkover y enfrentará a Alexander Zverev (3º) en la definición.

Tras darse de baja, Arnaldi dio una rueda de prensa explicando los motivos de su salida del certamen. “La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces. Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam. Pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme. Es una sensación parecida a la que tuve el año pasado en Acapulco”, reveló.

“Es difícil estar aquí, no es lo que quería hacer. Anoche empecé a encontrarme mal. Ayer me sentía bien, vine a entrenar, hice todo lo que tenía que hacer y me encontraba perfectamente. Después de cenar empecé a sentir molestias en el estómago, como si no hubiera hecho bien la digestión. Me desperté a la una de la madrugada y empecé a vomitar. Llamamos al médico a la habitación y me dio algo. Esperaba que fuera simplemente algo relacionado con la cena, pero durante todo el día no pude comer. Cada vez que intentaba comer o beber algo tenía que volver al baño”, relató.

Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



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“Es muy duro. Por cómo me estaba sintiendo en la pista durante el torneo, me encontraba muy bien. Tener que abandonar mi primera semifinal de Grand Slam no es algo que le desearía a nadie. Estoy seguro de que si hubiera intentado comer otra vez me habría encontrado mal. Esta era la decisión correcta para mí”, añadió.

En esa línea, indicó que aún no conoce el diagnóstico. “No tengo ni idea. Creo que es un virus. No había manera de jugar. Me siento mal por todos los aficionados italianos que habían venido a ver el partido. Estoy feliz por Flavio porque jugará la final, pero al mismo tiempo me siento muy mal por no haber podido competir”, dijo.

Finalmente, da a conocer que la decisión la tomó cerca del comienzo del encuentro. “Lo intenté hasta el último momento. Vi a Flavio en el vestuario sobre las seis. Cuando llegó el momento de empezar a preparar el partido entendí que era imposible para mí jugar. Le dije que no iba a poder hacerlo”, sentenció.