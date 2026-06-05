El método de la Roja para evitar un nuevo caso Robinson: la ruta de la selección chilena para llegar a Nils Reichmuth

El 22 de mayo, Nicolás Córdova dio a conocer la convocatoria para los amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo. El entrenador anunció varias novedades. El volante, de 24 años, es hijo de madre chilena. Por esa vía obtuvo la nacionalidad, en una experiencia que revive otras, como las de Miiko Albornoz y Ben Brereton. Hubo otras, como la de Robbie Robinson, que terminaron transformándose en un fiasco. El estadounidense alcanzó a pasar un par de días en Juan Pinto Durán y optó por privilegiar un llamado de su país de origen, que no llegó. Hoy está retirado.

El llamado de Reichmuth es parte de un proceso. “Tenemos una Secretaría Técnica que trabaja en contactar y en ubicar a posibles jugadores que tengan doble nacionalidad. Tenemos detectados más de 300 jugadores y más de 130 jugadores contactados, en el fondo con esta doble nacionalidad. Algunos con la posibilidad concreta de estar más cerca de una nómina, otros más lejanas, obviamente por nivel, y ahí vamos haciendo un orden de prioridad de a quién corresponde hacerle un seguimiento más concreto, más preciso, y eventualmente hacerle la invitación de que se sume a la Selección”, explica Felipe Correa, el gerente de Selecciones Nacionales, a La Tercera.

El trabajo es metódico. El mismo personero exhibe una plataforma en la que se puede observar información pormenorizada de los jugadores que forman parte del seguimiento Hay una ventana especial que se denomina doble nacionalidad. En ese espacio están el video, la categoría, la posición, dónde juega, si está contactado, o no, y si es elegible para Chile.

En el caso del volante, se determinó avanzar a la siguiente etapa. “En base a las condiciones en las que están vamos haciendo la aproximación a ellos para contactarlos, y, en este caso, como explicó Nico en la conferencia, hicimos un viaje con el objetivo de juntarnos con él, primero para saber su disposición a venir a la Selección. Su disposición estaba abierta, estaba entusiasmado. Ahí viene el proceso de seguimiento para ver si tiene el nivel. Es un jugador que fue campeón de la liga suiza, va a ser el único chileno del segundo semestre jugando Champions League. Hoy no tenemos otros jugadores compitiendo en ese nivel”, valora.

Nils Reichmuth es la gran sorpresa en la nómina de la Roja. Foto: @nils.reichmuth.

El viaje

En febrero de este año, se produjo un hito crucial. “Nicolás y Sebastián (Miranda) hicieron un viaje a Europa que organizamos en febrero de este año con la idea de contactar y reunirse personalmente con cinco jugadores, algunos para la selección Sub 20 y otros para la selección adulta. En este caso, los dos para la selección adulta eran Nils y su hermano. Habló con él directamente, se juntaron en Suiza en febrero de este año, para en el fondo invitarlo, convencerlo y saber su disposición. Él nos respondió favorablemente e hicimos todas las gestiones para que pudiera sumarse”, detalla Correa.

La siguiente parte es la administrativa. “Cuando él tomó la decisión de jugar por Chile tuvimos que hacer un proceso porque él había jugado en todas las selecciones juveniles de Suiza. Entonces, tuvo que renunciar a la selección suiza a través de una carta renuncia formal, que se produce y nosotros la gestionamos. Lo hicimos con la ayuda de su representante, también. Gestionamos un certificado con la federación suiza, de cuántos partidos había jugado por Suiza, y con ese certificado se manda a FIFA y se manda la carta de requerimiento y renuncia. Con eso, la FIFA analiza el caso y dice que ‘sí, es elegible para cambiar de domicilio’. En el fondo, de nacionalidad deportiva. Fue recibida la aprobación antes de la nómina y ahí lo pudimos publicar. Es un proceso burocrático. Lo primero que tiene que haber es la voluntad del jugador de jugar por Chile”, explica.

Nicolás Córdova, en un partido de la Roja (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Correa revela que la ligazón entre Reichmuth y Chile es más profunda que el mero trámite. “El jueves que tuvimos libre acá y él se fue a Talca. O sea, tiene familia acá, un arraigo importante por Chile. Su mamá es chilena. Tiene una conexión con el país importante”, sostiene.

La experiencia le resulta conocida. “En algún minuto, a mí me tocó con Miiko Albornoz, que era lo mismo. Su familia es de Valparaíso. Lo hicimos ahora con Jetzen López y con Thomas Dean. El vínculo familiar con Chile es potente, entonces finalmente ven eso y por otro lado, obviamente, tienen que hacer un análisis pragmático de sus posibilidades en las otras selecciones y eso tiene que ser parte de su decisión. Seguramente, en esa evaluación, a él le pareció que podía tener la posibilidad de jugar por Chile y Nico decidió convocarlo”, profundiza.

“La Secretaría Técnica venía trabajando en el proceso de contactar jugadores del extranjero y así viene el caso de Ben Brereton. Hacia atrás, en la época mía llegó Miiko Albornoz. Todos sabemos que la comunidad chilena del extranjero es grande. El acceso para ver jugadores a través de plataformas de video, las redes sociales, toda la parte en el fondo práctica de saber si hay un jugador disponible de Chile en otra federación, es más fácil que antes. Entonces, a través de eso, ocupamos la tecnología y las redes de comunicación para poder contactar a esos jugadores”, concluye.