Robbie Robinson, el delantero que despreció a Chile, anuncia su retiro a los 26 años

Robbie Robinson anuncia su retiro. A los 26 años, el futbolista estadounidense pone fin a su carrera deportiva, que pudo tener un destino diametralmente distinto si aceptaba una designación: fue convocado a la selección chilena en la época en que el combinado nacional era dirigido por Martín Lasarte.

El ariete se había convertido en una de las revelaciones de la MLS, lo que activó el plan para reclutarlo. A fines de agosto de 2021, cuando Chile se apretaba para enfrentar a Brasil, Ecuador y Colombia, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar, fue llamado a la Roja.

Vino y se fue

Robinson desairó al combinado nacional. Robinson alcanzó a venir a Chile. Estuvo un par de días en Juan Pinto Durán, con lo que se daba por descontado que aceptaría la propuesta de defender a la Roja. La decisión era clave para su futuro, pues no tendría vuelta atrás. Vale decir, si jugaba a nivel oficial por el combinado nacional no podría defender a Estados Unidos.

Para sorpresa de todos, pasaron apenas un par días para que el delantero se fuera de la concentración: había resuelto esperar una oportunidad en el combinado norteamericano. “Razones personales del deportista”, fue el motivo que comunicó la Roja para el alejamiento.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre. Creo que hice lo correcto”, declaró, después, al alero del club.

El adiós

En un sentido texto, Robinson da cuenta de su adiós al fútbol. “Desde un pequeño pueblo en Camden, Carolina del Sur, hasta vivir mi sueño en la cancha, el fútbol me lo ha dado todo. Pero después de luchar contra las lesiones, es hora de escuchar a mi cuerpo y alejarme. Me retiro oficialmente, por razones médicas, del deporte que amo” comunica en Instagram.

“Al terminar un capítulo, comienza otro. ‘Los caminos difíciles a menudo conducen a destinos hermosos’. Quiero agradecer a mi familia, compañeros y entrenadores que me han apoyado en cada paso del camino. Su confianza en mí lo ha significado todo, y no habría llegado tan lejos sin ustedes”, sostiene.

“Dicho esto, este es solo el comienzo de un nuevo viaje. Compartiré mi amor por el fútbol y ofreceré entrenamientos privados de fútbol para poder transmitir lo aprendido a la próxima generación de jugadores”, concluye.