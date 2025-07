En Unión Española cargan contra el arbitraje tras la derrota ante la U: “Es una locura que hayan anulado nuestro gol”

En Unión Española no quedaron contentos por el arbitraje ante la U.

Unión Española se hundió en el fondo de la tabla de la Liga de Primera. En el compromiso que adeudaban ante Universidad de Chile, el cuadro hispano no pudo aprovechar la superioridad numérica (estuvieron con un hombre de más por 60 minutos) y cayó por 2-0 en el estadio Santa Laura. Como consecuencia inmediata, se ubicaron en el puesto 14, es decir, penúltimos.

El gran apuntado por esta seguidilla de malos resultados es Miguel Ramírez. El exentrenador de Deportes Iquique no ha sido capaz de cambiar la cara al club de Independencia y solo ha sabido de derrotas desde su estreno en la banca: posee cuatro caídas en cadena (tres por el Campeonato Nacional y una por Copa Chile).

En ese sentido, el DT reconoció los problemas en el funcionamiento, pero también se mostró esperanzado de cara a una posible mejoría. “Me deja tranquilo que están mostrando el juego que queremos para Unión Española. ¿Nos falta todavía? Sí, bastante. Nos falta llegar más, volumen ofensivo y equivocarnos menos. El segundo tiempo erramos demasiado y perdimos muchos balones, lo que le permitió a la U contragolpearnos", comenzó explicando en conferencia de prensa.

Seguido de esto, el estratega nacional advirtió que el gol anulado a Fernando Ovelar afectó en la disposición de sus pupilos, sobre todo porque habían realizado el desgaste y terminaron con las manos vacías.“Sabíamos que no iba a ser fácil, pero había que ser atrevido para poder presionar. Se nos abrió el marcador a nosotros en primera instancia y se sancionó un fuera de juego que es interpretable, para mí es interpretable. Son situaciones que afectan al equipo cuando estás entregando tu mejor versión“, lanzó.

La molestia de los jugadores

En un tono más ácido al de Ramírez, Fernando Ovelar realizó una declaración refiriéndose al tanto invalidado. El paraguayo fue conciso con la protesta. “Lastimosamente se nos fue el punto que necesitábamos para empezar bien la segunda rueda. Yo creo que el gol está mal anulado, pero son cosas que no se pueden controlar”, comentó en conversación con Radio ADN.

Para el futbolista guaraní, el trámite fue favorable para los de Plaza Chacabuco. “Fuimos superiores a la U. Ellos estaban con 11 y fuimos superiores y, después, cuando estuvieron con 10, también fuimos superiores. El marcador dicta algo que no fue el partido, pero seguiremos trabajando para mejorar”, dijo.

Por último, Pablo Aránguiz no se guardó nada y fustigó el arbitraje. “Me parece una locura que hayan anulado nuestro gol. Nosotros en el entretiempo lo vimos y fue netamente decisión del árbitro. En lo personal, en ningún momento Jeraldino influye en la jugada ni tampoco intenta tocar la pelota. Desde ahí es otro partido, porque no es lo mismo enfrentar a la U ganándole en tu casa. Nos condiciona en lo anímico", concluyó.