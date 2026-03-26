La primera mujer arzobispa de Canterbury asume el cargo recordando a las víctimas de los fallos en la Iglesia anglicana

La primera mujer arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, asumió este miércoles el cargo con un primer sermón en el que tuvo palabras de reconocimiento para las víctimas de “los fallos” dentro de la propia Iglesia anglicana.

“Llevamos a las víctimas y supervivientes en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y debemos seguir comprometidos con la verdad, la compasión, la justicia y la acción” , afirmó Mullally durante el discurso de investidura en la Catedral de Canterbury, a la que asistieron los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

La persona de mayor rango eclesiástico dentro de la Iglesia de Inglaterra insistió en “no pasar por alto ni minimizar el dolor experimentado” por aquellos que han sido “perjudicados” por “las acciones, inacciones o fallos” de quienes pertenecen a las propias iglesias y comunidades.

I am Sarah, a servant of Jesus Christ, and I come as one seeking the grace of God, to travel with you in his service together.



I am sent as archbishop to serve you to proclaim the love a Christ and with you to worship and love him with heart and soul, mind and strength. pic.twitter.com/YgexMedTzm — Archbishop of Canterbury (@ArchbishopSarah) March 25, 2026

“En un mundo ya desgarrado por el conflicto, el sufrimiento y la división, también debemos reconocer el dolor que existe mucho más cerca de casa” , expuso, pidiendo rezar por ellos “sin cesar”, en un discurso en el que además recordó a las víctimas de las guerras en Ucrania, Sudán y Birmania.

Aunque asumió legalmente el cargo en enero, la toma de posesión de la arzobispa Mullally de este miércoles marcó el inicio simbólico de su ministerio, donde pronunció su sermón inaugural ante unas 2.000 personas.

Mullally, de 63 años, se convirtió así en la 106 arzobispa de Canterbury y la primera mujer que ocupa el cargo. Asume el puesto después de que su antecesor, Justin Welby. dimitiera en 2024 tras ser fuertemente criticado por su gestión en un caso de abusos. Era obispa de Londres desde 2018 y anteriormente lo había sido de Crediton, en la diócesis de Exeter.

“La designación de Sarah como nuestra primera arzobispa habría sido casi inimaginable incluso hace 50 años” , declaró sobre su entronización el reverendo Dr. David Monteith, decano de la catedral de Canterbury a The New York Times, antes de la ceremonia. “Hoy es un día importante”, remarcó.

Tras el anuncio del nombramiento de Mullally, una alianza conservadora de anglicanos en el extranjero denunció la noticia, expresando su “dolor” y afirmando que “la Biblia exige un episcopado exclusivamente masculino”.