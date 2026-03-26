SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La primera mujer arzobispa de Canterbury asume el cargo recordando a las víctimas de los fallos en la Iglesia anglicana

    Sarah Mullally, la persona de mayor rango eclesiástico dentro de la Iglesia de Inglaterra, también recordó en su sermón inaugural a las víctimas de las guerras en Ucrania, Sudán y Birmania.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La primera mujer arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally. Foto: Europa Press/Contacto/Krisztian Elek.

    La primera mujer arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, asumió este miércoles el cargo con un primer sermón en el que tuvo palabras de reconocimiento para las víctimas de “los fallos” dentro de la propia Iglesia anglicana.

    “Llevamos a las víctimas y supervivientes en nuestros corazones y en nuestras oraciones, y debemos seguir comprometidos con la verdad, la compasión, la justicia y la acción”, afirmó Mullally durante el discurso de investidura en la Catedral de Canterbury, a la que asistieron los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

    La persona de mayor rango eclesiástico dentro de la Iglesia de Inglaterra insistió en “no pasar por alto ni minimizar el dolor experimentado” por aquellos que han sido “perjudicados” por “las acciones, inacciones o fallos” de quienes pertenecen a las propias iglesias y comunidades.

    “En un mundo ya desgarrado por el conflicto, el sufrimiento y la división, también debemos reconocer el dolor que existe mucho más cerca de casa”, expuso, pidiendo rezar por ellos “sin cesar”, en un discurso en el que además recordó a las víctimas de las guerras en Ucrania, Sudán y Birmania.

    Aunque asumió legalmente el cargo en enero, la toma de posesión de la arzobispa Mullally de este miércoles marcó el inicio simbólico de su ministerio, donde pronunció su sermón inaugural ante unas 2.000 personas.

    Mullally, de 63 años, se convirtió así en la 106 arzobispa de Canterbury y la primera mujer que ocupa el cargo. Asume el puesto después de que su antecesor, Justin Welby. dimitiera en 2024 tras ser fuertemente criticado por su gestión en un caso de abusos. Era obispa de Londres desde 2018 y anteriormente lo había sido de Crediton, en la diócesis de Exeter.

    “La designación de Sarah como nuestra primera arzobispa habría sido casi inimaginable incluso hace 50 años”, declaró sobre su entronización el reverendo Dr. David Monteith, decano de la catedral de Canterbury a The New York Times, antes de la ceremonia. “Hoy es un día importante”, remarcó.

    Tras el anuncio del nombramiento de Mullally, una alianza conservadora de anglicanos en el extranjero denunció la noticia, expresando su “dolor” y afirmando que “la Biblia exige un episcopado exclusivamente masculino”.

    Más sobre:Sarah MullallyArzobispa de CanterburyInglaterraIglesia anglicanaIglesia de InglaterraMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FACH instruye retiro temporal de funcionario que apostó en casinos pese a prohibición legal

    EE.UU. dice que 290 soldados estadounidenses han sido heridos en la guerra con Irán

    Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jark para protegerse de un posible ataque terrestre estadounidense

    “Es de total incoherencia”: diputados del PDG critican millonario recorte del gobierno para seguridad

    Senado aprueba ley de combustibles en tensa sesión y gobierno apuesta a que entre en vigencia esta semana

    Productos agrícolas podrían subir hasta 50% por combustibles, según gremio de ferias libres

    Lo más leído

    1.
    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    Irán advierte a EE.UU. que “no volverá a ver” los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

    2.
    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    3.
    EE.UU. afirma que en dos días sacó de Venezuela US$100 millones en oro

    EE.UU. afirma que en dos días sacó de Venezuela US$100 millones en oro

    4.
    EE.UU. dice que 290 soldados estadounidenses han sido heridos en la guerra con Irán

    EE.UU. dice que 290 soldados estadounidenses han sido heridos en la guerra con Irán

    5.
    Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jark para protegerse de un posible ataque terrestre estadounidense

    Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jark para protegerse de un posible ataque terrestre estadounidense

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Enap publica informe de precios ante histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina?

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    FACH instruye retiro temporal de funcionario que apostó en casinos pese a prohibición legal
    Chile

    FACH instruye retiro temporal de funcionario que apostó en casinos pese a prohibición legal

    “Es de total incoherencia”: diputados del PDG critican millonario recorte del gobierno para seguridad

    Senado aprueba ley de combustibles en tensa sesión y gobierno apuesta a que entre en vigencia esta semana

    Productos agrícolas podrían subir hasta 50% por combustibles, según gremio de ferias libres
    Negocios

    Productos agrícolas podrían subir hasta 50% por combustibles, según gremio de ferias libres

    Sergio Lehmann: “El efecto de la guerra es más bien inflacionario y bastante más acotado en actividad”

    Tomás Izquierdo y eventual alza de tasas este año: “Le asigno una probabilidad cercana a cero”

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio
    Tendencias

    Comer esta semilla a diario puede reducir el colesterol, según un reciente estudio

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Gustavo Álvarez debuta como técnico de San Lorenzo con un empate en la liga argentina
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez debuta como técnico de San Lorenzo con un empate en la liga argentina

    Juan José Ribera saca pecho luego del triunfo ante la UC: “Esperábamos un poquito más de presión alta”

    Nicolás Córdova se sincera antes de los amistosos de la Roja: “Este proceso va a tener presión por sí solo”

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton
    Cultura y entretención

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    La mejor banda de Inglaterra según Ritchie Blackmore

    Vuelven los magos: mira el trailer de la serie de Harry Potter

    La primera mujer arzobispa de Canterbury asume el cargo recordando a las víctimas de los fallos en la Iglesia anglicana
    Mundo

    La primera mujer arzobispa de Canterbury asume el cargo recordando a las víctimas de los fallos en la Iglesia anglicana

    EE.UU. dice que 290 soldados estadounidenses han sido heridos en la guerra con Irán

    Irán estaría reforzando las defensas de la isla de Jark para protegerse de un posible ataque terrestre estadounidense

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme