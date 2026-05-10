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    Nacional

    Declaran primera alerta ambiental del año para este domingo en la Región Metropolitana

    La medida fue adoptada para resguardar la salud de la población, debido a las malas condiciones de ventilación proyectadas en la cuenca de Santiago.

    Por 
    Roberto Martínez
    Alerta ambiental JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró la primera alerta ambiental de este 2026 para este domingo 10 de mayo en Santiago, debido a las malas condiciones atmosféricas y en la calidad del aire que se prevé en la capital del país.

    La medida fue adoptada tras recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM con el fin de resguardar la salud de la población.

    Debido a esta disposición, rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la región, medida que será fiscalizada por los equipos de la seremi en conjunto con los municipios y Carabineros.

    Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

    Por último, al ser fin de semana, la restricción vehicular no rige en la capital.

    Más sobre:Alerta ambientalRegión MetropolitanaCalidad del aireContaminaciónMedio ambienteNacional

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