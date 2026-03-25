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    Histórica linotipia de La Tercera es instalada en hall de la Universidad Adolfo Ibáñez

    Se trata de la máquina que permitió la impresión del diario durante sus primeros años de circulación, hasta 1967. La instancia se desarrolló junto a estudiantes y contó con un conversatorio sobre el concepto de periodismo transformador, en el cual participaron José Luis Santa María, director de La Tercera, y Carlos Franco, director de Periodismo de la UAI.

    Sergio RodríguezPor 
    Sergio Rodríguez
    Francisco Covarrubias, rector UAI; Magdalena  Browne, decana Facultad de Comunicaciones UAI; José Luis Santa María, Director La Tercera; y Carlos Franco, director Escuela de Periodismo UAI.

    En una ceremonia efectuada en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), este martes, bajo la figura de un comodato, fue instalada en el hall de esa casa de estudios la máquina de linotipia con la que se imprimió el diario La Tercera durante sus primeros años de circulación, hasta 1967.

    Francisco Covarrubias, rector de la universidad, destacó el vínculo con los medios de comunicación y el valor simbólico de la imprenta: “Ejercí el periodismo durante diez años y es una de las profesiones más fascinantes que existen. Que esta máquina permanezca en la UAI no solo permite conservar un objeto relevante, sino que también refleja la importancia del periodismo y recuerda a los estudiantes que, pese a los avances digitales, sigue siendo fundamental para la sociedad”, señaló.

    La instancia se desarrolló junto a estudiantes y contó con un conversatorio sobre el concepto de periodismo transformador, en el cual participaron José Luis Santa María, director de La Tercera, y Carlos Franco, director de Periodismo de la UAI.

    Santa María destacó la importancia de la tecnología en la evolución de las comunicaciones y su efecto en las audiencias. “Así como esta máquina transformó la historia, el denominado ‘periodismo transformador’ es un proceso dinámico absolutamente vigente. Quienes ejercemos esta labor hemos visto cómo ha cambiado en los últimos 20 años y, en medio de esa contingencia, el reporteo y análisis de los hechos noticiosos continúa más vivo y necesario que nunca”.

    La máquina linotipia, inventada afines del Siglo XIX, se difundió rápidamente por el mundo y permitió masificar la impresión de diarios. De ese modo, al mecanizar la impresión de textos, hizo posible el desarrollo y difusión del periodismo.

    Esta transformación tecnológica no solo marcó un punto de inflexión en la historia de los medios, sino que también ilustra la forma en que el periodismo ha avanzado de la mano de las tecnologías a lo largo del tiempo.

    Más sobre:LinotipiaUnivwersidad Adolfo IbáñezLa Tercera

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