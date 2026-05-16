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    Aduanas incauta productos tecnológicos de contrabando por US$ 2 millones: intentaron ingresarlos como “artículos de casa”

    En detalle se trata de más de 364 mil unidades de cargadores, audífonos y TV box de reconocidas marcas como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Incautación de productos tecnológicos en San Antonio.

    Un importante decomiso de productos tecnológicos de contrabando realizó este viernes personal de Aduanas de la dirección regional de San Antonio, los cuales fueron avaluados en más de US$ 2 millones.

    Los objetos estaban al interior de un contenedor y en la descripción de importación, consignaba que se trataba de “artículos de casa”, pero el trabajo de los fiscalizadores, que seleccionaron la carga para su revisión detallada, permitió detectar la mercadería gracias al análisis documental y perfil de riesgo.

    Con todo, lo encontrado no coincidía con lo declarado y está avaluado en US$ 2.340.838.

    El documento con la declaración preliminar señalaba que el contenedor debía traer racks de televisión, bolsas no tejidas y tendederos de ropa, entre otros productos.

    Sin embargo, se detectó que solo incluía artículos de tecnología de reconocidas marcas como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi.

    Estos, se presume, serían vendidos en el comercio.

    En detalle, se incautaron 364.602 unidades de estos cotizados productos, entre los que se incluyen 38 mil unidades de audífonos marca Apple; 40 mil unidades de TV box; 245 mil sets de carga armados; 32 mil cables de carga en cajas; 3 mil cables a granel; 5 mil unidades de audífonos Samsung; 1 bicicleta; 1 chaqueta y 1.600 unidades de audífonos JBL.

    El director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, detalló que “acá hay un perfilamiento de riesgo, se hace un análisis en base a la carpeta despacho y se selecciona un contenedor”.

    “Lo importante aquí es destacar, tal como lo dijo el delegado, que hay que atacar el comercio ilegal, hay que proteger el comercio formal en Chile y en ese sentido Aduana hace esta labor 365 días al año y prueba de ello es que durante este año ya llevamos más de 2.200.000 unidades incautadas”, añadió.

    Tras la detección, se activaron los procedimientos correspondientes por infracción al artículo 168 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas, que sanciona el delito de contrabando.

    Más sobre:AduanaIncautaciónSan AntonioContrabando

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