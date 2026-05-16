Sheinbaum recibe a Bachelet tras confirmarse apoyo de México a candidatura de la exmandataria a la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes a Michelle Bachelet en el Palacio Nacional, poco después de que su gobierno reafirmara su respaldo a la candidatura de la exmandataria chilena a la Secretaría General de la ONU.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia” , afirmó Sheinbaum en un mensaje en su cuenta de X.

Para luego agregar en la publicación que “hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”.

Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas. pic.twitter.com/cL4YD6BMnw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

La cita en la sede gubernamental mexicana se concretó luego de que Bachelet se reuniera con el canciller azteca Roberto Velasco, quien confirmó que su país respalda la candidatura de la chilena al máximo cargo de la organización mundial, pese al retiro del apoyo oficial del gobierno de José Antonio Kast.

“El encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada junto con Brasil” , detalló la cartera de Exteriores mexicana en un comunicado oficial.

En este también afirmaron que la cita se materializó “como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”.

📸 Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet (@mbachelet), para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la ONU en el contexto internacional actual.… pic.twitter.com/yeZY5sjkqK — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 15, 2026

Los encuentros con Sheinbaum y Velasco se realizaron en el marco de la campaña impulsada por México y Brasil para promover a Bachelet al frente del organismo internacional, específicamente en la gira internacional por América Latina que la exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres inició el lunes pasado.

Esta ya la ha llevado a Brasil y Uruguay, donde se reunió con sus respectivos presidentes: Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi, quienes también reiteraron el respaldo de sus países a la candidatura.

Quien fuera alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también tiene planeada otra gira, que iniciaría entre fines de mayo e inicios de junio, donde visitaría Rusia y espera reunirse con Vladimir Putin.

Bachelet compite por el cargo con la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, el argentino y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi; la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el expresidente de Senegal, Macky Sall.