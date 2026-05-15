Andrés Navarro renuncia a la presidencia y al directorio de Salfacorp tras más de 11 años en el cargo

La constructora e inmobiliaria Salfacorp informó que Andrés Navarro Haeussler presentó este viernes su renuncia a la presidencia y al directorio de la compañía, tras más de 11 años en el cargo.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Salfacorp precisó que el directorio resolvió por unanimidad designar a Vicente Domínguez como nuevo presidente de la sociedad, quien hasta esta fecha ejercía como vicepresidente.

“El directorio agradeció al señor Navarro su muy destacado profesionalismo y contribución al desarrollo de la compañía en su calidad de director y presidente”, dijo la empresa.

Navarro asumió la presidencia de Salfacorp en enero de 2015, tras haberse reincorporado al directorio en diciembre de 2014.

Aumento en las ganancias

En paralelo la compañía dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre, los que mostraron un aumento interanual de 5,4% en la ganancia de la controladora a $11.040 millones.

Salfacorp indicó que las utilidades estuvieron en línea con lo planificado por la compañía para este período.

Asimismo en su reporte a la CMF la empresa precisó que el primer trimestre el segmento de negocio de Ingeniería & Construcción (ICSA) tuvo una menor actividad que en igual periodo de 2025, mientras que el segmento inmobiliario (IACO) reflejó un mayor nivel de escrituración de proyectos propios, así como un mayor avance de construcción en proyectos DS49.

Añadió que “el segmento de Rentas & Desarrollo Inmobiliario (RDI) cuenta con un robusto portfolio de proyectos de renta inmobiliaria de los cuales la gran mayoría continúa en fase de inversión y por lo tanto con resultados negativos para este período”.

Proyectos

Respecto a las perspectivas futuras de ingresos, la compañía dijo que el backlog combinado total de SalfaCorp a marzo de 2026 fue $2.083.250 millones comparado con $2.089.150 millones a diciembre de 2025 y con $1.823.898 millones a marzo de 2025.

Del backlog al cierre de marzo de 2026, $895.060 millones se ejecutaría durante el resto del año. A marzo de 2026, ICSA cuenta con un volumen de proyectos presentados y en estudio de $3,1 billones (versus $3,5 billones a diciembre de 2025), donde el 77% corresponde a proyectos del sector minero en las distintas líneas de negocio.

A marzo de 2026, existen 123 proyectos en ejecución. De éstos, 77 corresponden a ICSA destacando proyectos con clientes mineros como Minera Escondida, Antofagasta Minerals, Codelco (en distintas divisiones), Lundin Mining, Minera Teck, Minera Ojos del Salado, Minera Florida; así como clientes en otras especialidades como Walmart, Metro, Confuturo, Manzanillo Oil & Gas Power (Panamá & CAC), entre otros, dijo la empresa.

Por otra parte, IACO cuenta con 24 proyectos inmobiliarios que se encuentran en etapa de construcción y 44 proyectos en etapa de escrituración. En cuanto a los proyectos DS49, hay 22 obras en construcción a lo largo de Chile, añadió.