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    Quiroz elogia a Fontaine pero le advierte que enfrentará “problemas” en Codelco, “partiendo por un desempeño que deja mucho que desear”

    David NogalesPor 
    David Nogales
    22 DE ABRIL DEL 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sólo tuvo palabras de elogio para Bernardo Fontaine, quien fue nombrado por el gobierno como en nuevo presidente del directorio de Codelco.

    Desde el Congreso donde negocia la tramitación de la megarreforma, el secretario de Estado afirmó que el nuevo ejecutivo llevará al mayor productor de cobre del mundo “experiencia empresarial” y “pensamiento estratégico” y que van a estar conversando sobre eso.

    Sin embargo, Quiroz advirtió sobre el momento en que se encuentra la cuprífera estatal a la que llega Fontaine debido a la auditoría de que es objeto, deslizando críticas a la gestión que encabezó Máximo Pacheco.

    “(Bernardo Fontaine) va a tener que enfrentar en Codelco numerosos problemas que también vienen heredados, partiendo por cifras de producción que hoy están bajo auditoría, partiendo por un desempeño económico que nos deja mucho que desear”, afirmó.

    Quiroz y su evaluación de Codelco

    No es la primera vez que el gobierno, y el jefe de Hacienda en particular, expresa su inconformidad con la gestión que encabezó Máximo Pacheco.

    El último roce se observó en la junta de accionistas de la estatal, en la que Pacheco defendió su gestión y aseguró que Codelco “no está en crisis”.

    Tras las palabras de Pacheco, Jorge Quiroz comentó la situación de la empresa, repitiendo el estado de situación expuesto por el presidente de la estatal.

    Máximo Pacheco termina su periodo como presidente del directorio de Codelco y gobierno nombra a Bernardo Fontaine.

    “La compañía se recibió en un estado en que no estaba previsto un valle productivo: esta administración detectó oportunamente el valle y reformuló los planes”, comenzó diciendo el jefe de la billetera fiscal.

    La parte más álgida se dio cuando Quiroz emplazó a los directivos de Codelco.

    ”¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada, comparte este autoelogio completamente el directorio?”, disparó Quiroz.

    Pacheco respondió que “muchas veces nos ponemos metas que son exigentes, que son importantes, pero que no dan cuenta de los riesgos, las dificultades, de las adversidades que hay que enfrentar en la minería”.

    Más sobre:Jorge QuirozMáximo PachecoCodelco

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