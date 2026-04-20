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    El desafiante adiós de Máximo Pacheco: “Codelco no está en crisis”

    En su discurso, el presidente saliente de la cuprífera estatal envió un mensaje a la nueva administración que encabezará Bernardo Fontaine, nombrado por el Presidente Kast: "Someter a Codelco a la inestabilidad de los ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse”.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Máximo Pacheco se despidió este lunes de la presidencia del directorio de Codelco en la junta ordinaria de accionistas, con un desafiante mensaje dirigido a la administración que lo sucede y que respondió a las críticas vertidas por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en los últimos días.

    En un extenso discurso, acompañado de todo el directorio, que leyó durante 45 minutos, donde hizo un pormenorizado detalle de su gestión iniciada en abril de 2022, con los problemas que enfrentó, sus logros y desafíos, Pacheco dirigió directamente un dardo a Mas: “Es imperativo ser categórico frente a las narrativas de inestabilidad. Codelco no está en crisis. Por el contrario, los datos demuestran que Codelco es y sigue siendo el mejor negocio para Chile”, afirmó.

    El pasado 9 de abril, el secretario de Estado dijo en radio Infinita que el gobierno “tiene una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco”, acusando problemas de seguridad y de producción, debido, aseguró, a “problemas de gestión que vienen de hace tiempo”.

    Y el pasado martes, en la conferencia Cesco Week, donde se reunían los CEO de las grandes mineras del mundo, Mas profundizó sus críticas señalando que “el gobierno corporativo que está haciendo la entrega hoy día no pudo hacer el plan de producción”.

    Bernardo Fontaine, el futuro presidente del directorio de Codelco

    Aunque en sus reproches, el ministro cometió un error: dijo que Codelco tenía que estar produciendo 1,7 millones de toneladas este año, cuando la corporación ha dicho desde hace seis años que esta es una meta para fines de la década. Algo que Pacheco se encargó de recordar en su alocución: “Este balance productivo de 2025 es el reflejo de una corporación en transición, cuya meta sigue siendo recuperar una producción total, contando la propia y la de filiales y coligadas, de un millón 700 mil toneladas a 2030, tal como se dio a conocer en 2019″, dijo. “Entregamos una corporación con un horizonte productivo transparente, estabilizado y en fase de recuperación, fundamentado en una planificación minera responsable, sin sesgos optimistas”, apuntaló.

    En esa línea, insistió en la necesidad de mantener a Codelco como un activo estratégico del país, más aún en las actuales condiciones geopolíticas globales, donde el cobre y el litio son considerados minerales críticos.

    “Durante décadas se dijo que Codelco es el sueldo de Chile. Hoy entendemos, además, que la minería es parte de la geopolítica: producir minerales críticos es un desafío técnico, pero es más una responsabilidad estratégica”, admitió.

    “Chile ha fortalecido su posición gracias a sus recursos y su capital humano, pero principalmente porque cuenta con Codelco, su activo más estratégico. Cuidar este legado no es una opción; es una obligación”, agregó.

    El ministro de Economía, Daniel Mas, deslizó críticas a la gestión de Codelco durante administración de Pacheco SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Y deslizando una crítica de vuelta a en la polémica con Mas, puntualizó: “Someter a esta corporación a la inestabilidad de ciclos políticos o a visiones de corto plazo es un riesgo que el país no puede permitirse. Cuidar a Codelco es cuidar a Chile”.

    La caída productiva

    Parte importante de su discurso estuvo centrado en las razones de la caída productiva.

    Recordó un estudio solicitado al inicio de su gestión, que identificó cuatro hallazgos estructurales que determinaron “de manera irreversible”, dijo, la trayectoria a la baja de la producción: la antigüedad de los yacimientos (sus minas más longevas promedian 88 años, 65 años de diferencia respecto al promedio de la industria mundial); la consecuente caída de las leyes de mineral (en 1990 era 1,3 toneladas por cada 100 toneladas de mineral extraído y en 2025 fue de 0,62); incremento exponencial de los costos y riesgos geotécnicos de los yacimientos; y atraso en los proyectos estructurales. Sobre eso último, explicó: “recibimos una cartera de proyectos que sufría la tensión de un inicio tardío y una ejecución simultánea, al límite de las capacidades del mercado”.

    Y destacó: “hoy entregamos una ruta de inversiones con bases técnicas realistas, cronogramas ajustados y un control de gestión que asume la volatilidad del entorno global”.

    En cuanto a los mayores costos de producción, reconoció que en 2025 los costos directos (C1) llegaron a US$ 208,65 por libra, en una tendencia alcista que viene de años, aunque los vinculó también a “la caída de las leyes de mineral, la mayor profundidad de los yacimientos y el costo del agua desalinizada, que, en Chile, es siete veces superior a las fuentes continentales”.

    Los costos directos (C1) de Codelco llegaron a US$ 208,65 por libra en 2025

    Sin embargo, pasó revista también a las anteriores administraciones: “El alza de costos en Codelco es la factura que hoy pagamos por creer que la gestión operativa podría compensar indefinidamente problemas que eran, en esencia, geológicos y estructurales. No se puede ‘gestionar’ una caída de ley o una mayor profundidad de los rajos sólo con eficiencia; se requiere infraestructura, tecnología nueva, mejor geología y mayor exploración”.

    Y respecto al fuerte incremento de la deuda, que pasó de US$17.242 millones al cierre de 2021 a US$ 24.658 millones en 2025, Pacheco recordó que en ese periodo Codelco invirtió US$ 17.725 millones, para dar entre 30 y 50 años más de vida a sus yacimientos, en un contexto en que la corporación sólo puede financiarse vía endeudamiento, puesto que todas sus utilidades son absorbidas por el fisco.

    “Mientras las compañías privadas reinvierten anualmente entre 20% y 40% de sus utilidades para mantener su competitividad, Codelco ha operado históricamente con una reinversión de utilidades de cero pesos”, reclamó.

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