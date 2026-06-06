Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

Esta semana se conoció la denominada “Operación Tokio”, una de las investigaciones más grandes de lavado de activos que el Ministerio Público haya detectado en el país: se logró la detención de 19 sujetos ligados a una célula del Tren de Aragua, que serán formalizados por delitos que les permitieron movilizar alrededor de $78 mil millones, dinero que salió de Chile a través de empresas de criptomonedas.

Entre los detenidos se incluye un ejecutivo del Banco Santander, José Pérez Asencio (33). El imputado, quien será formalizado el domingo, utilizó sus conocimientos para mover grandes cantidades de dinero hacia el extranjero entre los años 2022 y 2025. Pero el ejecutivo no usó los sistemas del Banco Santander para hacerlo, ni su posición en la entidad de capitales españoles, sino que abría cuentas corrientes en distintos bancos, como cualquier otra persona natural, para ejecutar los movimientos.

Para prevenir e impedir la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), en Chile la ley exige a la industria financiar informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades o funciones. Se trata de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que envían los bancos y otras instituciones a la UAF.

Entre otras cosas, la Ley N°19.913 define como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.

En 2025 la UAF recibió un total de 21.828 ROS, un aumento del 25,3% respecto del año anterior. Así, en promedio, recepcionó unos 87 ROS por cada día hábil del año pasado, 17 adicionales en comparación con 2024.

El Ministerio Público no reveló si existieron o no ROS mandados a la UAF en el marco de esta investigación. Sin embargo, desde distintos bancos, al menos tres fuentes consultadas aseguraron que en los últimos años, efectivamente, enviaron Reportes de Operaciones Sospechosas a la UAF de algunos de los detenidos involucrados en la “Operación Tokio”.

Incluso, confidencian que hay reportes que se remontan al menos al año 2024, y que fueron reiterados en el último tiempo.

Aún no se conoce si esos ROS que fueron enviados por los bancos a la UAF, se utilizaron o no como un insumo en el marco de esta investigación.

Las propuestas

Ante todo este caso, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, afirma que “la lucha contra el lavado de activos exige coordinación permanente entre el sector privado y las instituciones públicas. Bajo esa convicción, la banca chilena lleva años construyendo mecanismos concretos de cooperación con el Ministerio Público y la UAF”.

Mena también cree que hay aspectos que se podrían mejorar para prevenir el lavado de activos. En ese sentido, estima que “hay brechas que aún requieren atención”. Y el gremio tiene propuestas concretas. Por ejemplo, explica que “a diferencia de lo que ocurre en México, Australia, Reino Unido o Singapur, Chile no cuenta con mecanismos que permitan compartir información de ROS entre instituciones privadas y la UAF. Cerrar esa brecha requeriría ajustes legales, una discusión que desde la industria se considera oportuno evaluar”.

Además, señala que “el modelo actual de la UAF propende al cumplimiento y fiscalización, más que a mayor inteligencia financiera. Esto, en la práctica, se puede mitigar con retroalimentación oportuna de la calidad de los ROS y señales tempranas de alerta de la UAF, por ejemplo, tipología. Todo lo anterior debiera ser complementado con una mayor coordinación, incluyendo el intercambio de buenas prácticas en materia LA/FT”.

A juicio de la industria, los bancos y las instituciones financieras funcionan hoy en este ámbito, en buena medida, a ciegas. La regulación entrega lineamientos y criterios para reportar, pero el flujo va en una sola dirección: los bancos envían los reportes y la UAF hace lo que estime pertinente. Las instituciones no reciben feedback para saber en qué cuentas, personas, empresas, o lugares deben poner mayor atención. Y tampoco pueden compartir información entre las distintas entidades para levantar alertas si alguna institución está observando algo sospechoso.

En todo caso, Mena asegura que “la Asociación estableció con la UAF una agenda para compartir buenas prácticas, racionalizar los reportes (ROS) que se envían y mejorar la detección de operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”.

Por otra parte, el presidente de la Abif detalla que “con el Ministerio Público opera un protocolo que permite requerir medidas como el congelamiento de cuentas las 24 horas, los siete días de la semana, un mecanismo que el propio Fiscal Nacional ha destacado, y que no existe en todos los países. Finalmente, en esta dirección, en las próximas semanas se espera establecer una mesa de trabajo entre la Asociación de Bancos, el Ministerio Público y otras instituciones para abordar medidas contra el fraude financiero transaccional”.

No solo los bancos están obligados a reportar a la UAF. Esto también empezó a ser obligatorio para la industria fintech desde el año pasado, tras la aplicación de la Ley Fintech. El abogado académico de la Universidad Católica, José Antonio Gaspar, asegura que “en los últimos años, la industria fintech y los criptoactivos son objeto de especial preocupación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que desarrolla políticas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”.

Tamara Agnic fue directora de la UAF entre 2009 y 2012. A su juicio, “sería apresurado concluir que hubo una falla del sistema sin conocer” aún los antecedentes reservados de este caso. De todas maneras, estima que “Chile necesita menos burocracia y más inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero del crimen organizado”.

Agnic afirma que se requiere “menos carga donde el riesgo es bajo, más capacidades analíticas donde el riesgo es alto, mejor coordinación institucional y una aplicación más decidida del enfoque basado en riesgos promovido por los estándares internacionales”.

Cree que hay que fortalecer la inteligencia económica y financiera del Estado. “Resulta fundamental mejorar la capacidad de integrar y analizar información financiera, tributaria, aduanera y patrimonial para seguir la ruta del dinero y afectar las finanzas de las organizaciones criminales”, concluye.