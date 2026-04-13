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    Gobierno ya definió a nuevo presidente del directorio de Codelco y no descarta cambios ejecutivos en Novandino Litio

    El biministro Daniel Mas deslizó que el ejecutivo ya está definido, aunque no precisó nombres. Sobre la continuidad de Máximo Pacheco en el directorio de Novandino Litio, la autoridad sostuvo que “el gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente, y vamos a ir por ello”.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Codelco.

    “Lo tenemos definido”. Esas fueron las palabras del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respecto de si el presidente del directorio de Codelco ya se encuentra definido.

    No obstante, la autoridad no sinceró cuál es el nombre que sucederá a Máximo Pacheco, el vigente ejecutivo en el cargo que cuenta con plazo en la estatal hasta el 25 de mayo. “Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de gobernabilidad. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que Codelco vuelva a ser esa empresa que sea el orgullo de todos los chilenos”, sostuvo sobre la Corporación después de participar en la Cesco Week 2026.

    El más seguro reemplazante de Pacheco en Codelco es el economista Bernardo Fontaine, quien ha sido ejecutivo, empresario, asesor, consultor y director de empresas financieras, inmobiliarias, seguros, retail, transporte e industriales.

    Sobre la permanencia de Pacheco en el directorio de Novandino Litio, Mas declaró que “el gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente, y vamos a ir por ello”. Agregó que “es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando”.

    CEO de Teck: “Chile y América Latina son centrales para el mundo”

    En la jornada, el CEO de Teck, Jonathan Price, dio el puntapié inicial a la conferencia que se desarrollará durante la semana.

    En su análisis sobre los desafíos que enfrenta la minería, Price sostuvo que “Chile y América Latina en general se vuelven centrales para el futuro del mundo. Esta región está en el corazón del suministro mundial de cobre”.

    El máximo ejecutivo de la compañía, que actualmente está impulsando una fusión con Anglo American para formar Anglo Teck, destacó la posición que ocupa el país a nivel mundial.

    Price afirmó que “Chile, en particular, ocupa una posición única. No es sólo el mayor productor de cobre del mundo, sino que es un país con una profunda experiencia técnica, una fuerza laboral altamente calificada y una larga historia de minería responsable. Chile no sólo produce cobre, sino que entiende el cobre“.

    “Lo que realmente distingue a Chile es el ecosistema más amplio, gente talentosa, universidades sólidas, infraestructura en evolución y un gobierno que entiende la minería como una asociación nacional a largo plazo, no como una industria extractiva a corto plazo”, destacó el CEO.

    Más sobre:CodelcoPresidente del directorio de CodelcoMáximo PachecoDaniel MasCesco Week 2026Teck

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