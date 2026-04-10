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    Trabajadores de la FTC definen a los cinco candidatos para integrar la mesa del directorio de Codelco

    Una de las cinco cartas de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) ya se encuentra en el directorio de la estatal. La propuesta será enviada formalmente al Presidente de la República el 20 de abril.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Codelco reportó mayores aportes al Fisco en 2024

    Son nueve los directores que componen la mesa de la gigante minera Codelco. Los encargados de definir las nominaciones que integran el liderazgo de la estatal son tres. Precisamente, el Presidente de la República elige tres, la Alta Dirección Pública (ADP) cuatro y los trabajadores dos.

    En el caso de los trabajadores se deben presentar dos quinas, emanadas una por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y otra por la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) junto a la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc).

    Particularmente, la nominación de la FTC ya está lista. Este jueves la organización tuvo su proceso de elección donde se resolvió postular a Rodrigo Delgado Delgado perteneciente al sindicato Planta y Administración Radomiro Tomic; Andrés Pizarro Cofré, del sindicato N°2 Potrerillos de la división El Salvador; Nelson Cáceres Hernández, del sindicato Industrial de Integración Laboral de Andina; Juan Cantillana Montecinos, del sindicato El Teniente y Daniel Díaz Olguín, del sindicato minero de Chuquicamata. Cáceres va a reelección, quien ya se encuentra en el directorio y tiene plazo en ese cargo en la estatal hasta mayo.

    En una misiva a la que tuvo acceso Pulso, la organización valoró el proceso y agradeció “la valiosa contribución de cada dirigente y, en especial, a las comisiones electorales que se conformaron en cada zonal, que dieron total transparencia a este proceso”. La propuesta de los trabajadores debe ser enviada al Presidente el 20 de abril.

    Los plazos del directorio actual

    Del total, son cuatro los directores que tienen fecha de salida para este año. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien fue designado el 2022 por el expresidente Gabriel Boric, cuenta con contrato legal hasta el 25 de mayo en la Corporación. Para su reemplazo ha sonado el nombre del economista Bernardo Fontaine.

    La actual directora Josefina Montenegro, que también fue nombrada por Boric, tiene plazo para estar en la estatal hasta el 11 de mayo de 2026. Para el caso de Alejandra Wood -directora designada por Boric luego de retirar la postulación de Pamela Chávez- ocupará su cargo en Codelco hasta el 22 de mayo. El mismo plazo tiene Nelson Cáceres Hernández, quien fue propuesto el 2022 por la FTC, y nominado nuevamente este año para reelección.

    Los otros cinco directores disponen de distintos plazos en la estatal, dos para el 2027 y otros tres para el 2029. El director Eduardo Bitran Colodro, por ejemplo, cuenta con plazo legal hasta el 10 de mayo de 2027 y Ricardo Álvarez Fuentes hasta el 10 de mayo de 2027.

    En cambio, el director Ricardo Calderón Galaz puede estar en Codelco hasta el 22 de abril de 2029; Alfredo Moreno Charmé al 13 de mayo de 2029; y Tamara Agnic Martínez hasta al 13 de mayo de 2029.

    Más sobre:CodelcoFederación de Trabajadores del Cobre (FTC)Gobierno de KastCandidatos al directorio de Codelco

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