Quiénes son los cinco candidatos que los trabajadores de la FTC postulan al directorio de Codelco

“Junto con enviarle los fraternos saludos de las trabajadoras y trabajadores que representamos, nos dirigimos a usted con el propósito de entregarle la nómina de los cinco candidatos al cupo de la Federación de Trabajadores del Cobre en el directorio de Codelco, según lo establece el artículo 8° del Decreto Ley N° 1.350″.

Así comienza el oficio que envió el pasado 5 de mayo, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) envió al Presidente Gabriel Boric en el que entregó una nómina de cinco candidatos para que el mandatario designe al nuevo director de la cuprera estatal.

Con la acción, la entidad que agrupa a 26 organizaciones sindicales base, las cuales, a su vez, representan a 14.000 trabajadores, busca poner fin a dos años de ausencia de un representante de sus filas en la mesa de Codelco luego que, en mayo de 2020, Raimundo Espinoza dejara su cargo. El histórico dirigente sindical se desempeñó como director de la estatal durante 26 años y a la fecha aún no cuenta con un reemplazo. el directorio de Codelco lo integran nueve personas, pero hasta ahora hay solo siete. Presidido desde el 30 de marzo por Máximo Pacheco, dos asientos que representan a los trabajadores y supervisores de la minera están vacantes. Uno de ellos corresponde por ley a la FTC.

La FTC propuso a los siguientes candidatos: Nelson Cáceres Hernández (43) (División Andina Codelco Chile); Mario Lobos Vidal (45) (Consejo Directivo Nacional FTC); Héctor Roco Aguilar (66) (División Chuquicamata); Alfonso Saavedra Suazo (64) (División El Teniente) y Enoc Silva Zabala (34) (División El Salvador).

Enoc Silva es tesorero del Sindicato N° 6 de División Salvador para el periodo de noviembre de 2021 a noviembre de 2023. Posee 4 años de experiencia en cargos de representación sindical y más de 10 en Codelco

Nelson Cáceres es presidente del Sindicato SIIL de Andina, de abril de 2021 y hasta abril de 2023, desde hace 13 años es dirigente sindical y cuenta con más de 20 años en Codelco.

Alfonso Saavedra es presidente del Sindicato El Teniente desde noviembre de 2020 y su cargo expira en 2023. También preside la Zonal El Teniente y cuenta con 12 años de experiencia en cargos de representación sindical.

Los otros dos candidatos presentados por la multisindical han mantenido conflictos con la administración de Codelco.

Uno de ellos es Mario Lobo Vidal (45), director del Sindicato n° 2 de División Chuquicamata (hasta octubre de 2023), tiene siete años de experiencia en cargos de representación sindical y más de 15 en Codelco. El segundo es Héctor Roco Aguilar, un líder histórico del movimiento sindical de Chuquicamata que ha ocupado en varias oportunidades el cargo de vicepresidente de la FTC. Ha aspirado desde años, a ejercer la presidencia de la FTC y ostentó el cargo de presidente de la Federación por menos de un mes, hasta el 19 de abril de 2018, cuando reemplazó a Raimundo Espinoza.

En enero de 2020, Codelco Chuquicamata exigió el desafuero laboral de Lobo y Roco por presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación de pólizas de seguros de vida y accidentes personales entre G&S, Chilena Consolidada y sindicato N° 1 de la División. Sin embargo, el 28 de abril pasado el Tribunal Constitucional declaró inaplicables las normas que amparaban el desafuero, por lo que no prosperará la demanda en el tribunal laboral. Codelco también solicitó al Ministerio Público que ambos fuesen investigados en la querella penal presentada en contra de quienes resulten responsables por el delito de estafa y apropiación indebida, donde Chilena Consolidada terminó reintegrando US$22 millones.

A ello se suma una causa anterior contra Héctor Roco. En mayo de 2018, Codelco Chuquicamata lo demandó por el pago de $ 438 millones por deudas impagas respecto a beneficios de salud utilizados por su padre, los que no le correspondían. La justicia accedió a esta acción de cobro tanto en primera y segunda instancia, lo que fue ratificado por la Corte Suprema en febrero de 2021. A la fecha, la deuda sigue impaga.

Los descargos de Héctor Roco

Al ser consultado por los conflictos que ha mantenido con Codelco, Héctor Roco admite a Pulso que adeuda más de $400 millones a la empresa, pero afirma que tenía un acuerdo de la palabra con la administración: él se haría cargo de la mitad de ese monto.

“Tuvimos mala fortuna. Él era un dirigente socialista que estuvo preso en la dictadura, luego salió exiliado. Volvió sin previsión, como vuelven los exiliados. Yo no era dirigente sindical y lo pasé como carga. El no recibía nada. El tuvo un accidente y fue mal diagnosticado. Dentro del Plan de Reparación de la Comisión Valech le dieron $165 mil. Entonces no sabía que él estaba hace menos de un año ese monto. Cuando llevaba un año, haciendo un cruce, la Suceso (Superintendencia de Seguridad Social), y como está esta pensión, que era un poco más del 50% del ingreso mínimo de aquel tiempo, lo saca como carga. Quise donar la pensión, pero cuando me avisaron, mi papá había fallecido un par de días antes y con eso lo reintegraba como carga”,

“Yo nunca negué la deuda. Hicimos un acuerdo previo en el que Codelco reconocía que había una negligencia y que yo me hacía cargo del 50%. El día en que llegamos a la conciliación, los abogados desconocieron el acuerdo. Yo no pretendía ganar ninguna deuda, quisimos finalizar el proceso. Pero finalmente estoy en acuerdo con la administración de la División y puse mis 40 años de servicio a disposición de la empresa para cuando me retire, si no he cubierto la deuda, me voy sin un peso”, explicó Roco.

El otro director

Por estos días, además, la Federación de Supervisores de Codelco (FESUC) y la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (ANSCO) se encuentran en la etapa final para definir la quinta en conjunto que deben enviar a Presidencia para definir al otro representante de los trabajadores en la mesa.

El presidente de ANSCO, Esteban Molina explicó a Pulso que “la Federación le solicitó a la ANSCO la ratificación de una quina, la cual no pudo ser aprobada, porque no cumple el acuerdo firmado entre las partes el año 2012. Por lo tanto, esa respuesta se la devolvió a la FESUC y la Federación está en un proceso de evaluar la complementación de esa quina que cumpla el acuerdo. Eso debiera ser durante un Congreso que se está desarrollando hoy y que termina el jueves”.