Dejan en prisión preventiva a sujeto que huyó de control policial y arrastró por casi dos kilómetros a un Carabinero en Chiguayante

Encarcelado resultó un sujeto que fue detenido este jueves por Carabineros, luego que evadiera un control policial y, en el proceso, arrastrara consigo a un funcionario policial.

Según se detalló durante la audiencia de esta jornada, el imputado Adán Silvestre fue controlado por funcionarios policiales alrededor de las 13:00 horas del jueves 28 de mayo.

En aquella circunstancia, y no manteniendo los papeles al día del vehículo que manejaba, se dio a la fuga. En el proceso terminó arrastrando al cabo segundo que le iba a cursar un parte por la situación .

El funcionario policial, que quedó colgando por el lado del copiloto atrapado de su brazo en la ventanilla, fue arrastrado por casi dos kilómetros según se detalló esta jornada.

El afectado resultó con lesiones de mediana gravedad, principalmente debido a la ropa institucional que llevaba.

Así las cosas, Silvestre fue formalizado por el delito de homicidio frustrado a funcionario de Carabineros en servicio. Al ser considerado por el tribunal un peligro para la seguridad de la sociedad, se determinó la cautelar de prisión preventiva.

Se estableció un período de tres meses para la investigación.