Presidente del hockey césped anuncia postulación de Chile al Mundial Junior 2027: “Esperamos una respuesta para junio”

El hockey sobre césped chileno vive un momento expectante. Con las Diablas en su segundo Mundial consecutivo y triunfos sobre rivales de primer nivel, el entusiasmo cunde y la apuesta por albergar nuevas competiciones crece.

Hace unos meses, Andrés de Witt, presidente de la federación, adelantaba en El Deportivo la postulación al Mundial femenino adulto de 2030. Y hoy un nuevo hito intermedio aparece en el camino: el Mundial masculino junior de 2027.

“Nosotros estamos esperando para junio una respuesta acerca de esa postulación”, detalla del timonel del hockey chileno, quien afirma que también hay otros aspirantes. “Sabemos que Malasia está súper interesado, India siempre es candidata, pero ya hizo el último Mundial, y también siempre asoma España”, advierte sobre la cita, cuyo costo ronda los US$ 1,5 millones, pero con la ventaja de que hoy Chile cuenta con la infraestructura necesaria para un evento de estas características.

El dirigente, que esta semana fue reelecto en su cargo, afirma también que las posibilidades de quedarse con la sede del Mundial adulto son altas. “Hay una tremenda opinión, muy positiva, de lo que ha hecho el hockey en Chile. Así que, por ese lado estamos bien aspectados”, plantea.

Eso sí, en términos de dinero, De Witt afirma que todavía no se ha conversado de montos, aunque estima que “podría costar hasta el triple de un Mundial Junior”. “Aún no hemos entrado a hablar del presupuesto porque hemos entrado todos, todo el deporte, todo el país, en una suerte de restricción presupuestaria, la cual hay que respetar, pero yo creo que tampoco significa que nos tenemos que paralizar, porque las oportunidades no esperan”, advierte.

En ese sentido, las prioridades apuntan a respetar los plazos. “Si empezamos en los tiempos y con una planificación bien hecha, se van a abrir posibilidades e interés para generar recursos, y así mirar a tres o cuatro años. En eso estamos”, sostiene.

En cuanto a la postulación conjunta con Argentina, el timonel afirma que sigue el diálogo. “Hemos tenido conversaciones, pero por el lado de la Confederación Argentina aún no ha expresado una postura más allá de las buenas intenciones. Ellos también están en conversaciones internas y vienen de una restricción presupuestaria, pero nosotros estamos con la convicción de seguir adelante”, anticipa.

Eso sí, no es el único evento al que aspira, ya que también Chile postula a la Nations Cup 2 masculina del próximo año.

Reelección

El dirigente fue ratificado por la Asamblea General Ordinaria este jueves como presidente de la Federación de Hockey sobre Césped para el periodo 2026-2028.

Se integran al directorio Juan Eduardo Bauzá como tesorero, y Juan Pablo Wilhelmy y María José Fernández como directores, en reemplazo de Gabriela Fernández, Paola Mazza y Benjamín Plaut.

“Asumo esta etapa con responsabilidad y entusiasmo, agradeciendo a todas las personas que han trabajado por un mejor hockey. Tenemos por delante compromisos muy importantes, como la Nations Cup de junio y el Mundial de Bélgica y Países Bajos en agosto, y nuestro objetivo es que lleguemos a esas citas en el mejor nivel”, agradeció el reelecto timonel.