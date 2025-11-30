BLACK SALE $990
    Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey: “Estamos en conversaciones para organizar el Mundial de 2030”

    El presidente de la Federación de Hockey sobre Césped visitó El Deportivo en la víspera de la Copa del Mundo Fememina Junior, que comienza este lunes. El dirigente proyecta el buen presente de la disciplina y la organización de diversos megaeventos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay

    Andrés de Witt se entusiasma con el presente que vive hoy el hockey chileno en todas sus categorías. Ad portas del Mundial femenino junior, que se disputará entre el 1 y el 13 de diciembre en el complejo Claudia Schüler del Estadio Nacional, el presidente de la federación conversa con El Deportivo sobre este nuevo megaevento y las proyecciones futuras.

    El país vuelve a organizar el certamen por cuarta vez después de las ediciones de 2005, 2016 y 2023. “Yo creo que aquí se juntaron varios elementos, hay que decir claramente que el legado panamericano nos ayudó muchísimo, la infraestructura que heredamos de los Juegos Panamericanos es fabulosa. Nunca la tuvimos antes y eso ya es una base y un punto de partida para poder soñar con hacer eventos y traer a los grandes equipos del mundo a nuestra casa”, señala el timonel.

    “Pero también se une una visión de que el deporte es una manera de empoderar a generaciones, a gente deportista, gente joven que con la pasión quiere superarse y esto acompañado con valores de vida, con formas de poder proyectarse uno mismo en la vida y salir adelante, yo creo que eso es una confabulación entre educación, entre querer ser más y entre poder también demostrarse a uno mismo de que uno es capaz de llegar más arriba”, continúa.

    En ese sentido, también destaca la visión institucional al respecto. “Hay un directorio que piensa en grande, que quiere llevar al deporte chileno más arriba, hay una gestión súper profesional. La mitad de esto es que nosotros somos dirigentes y esto lo hacemos ad honorem, lo hacemos porque nos apasiona el deporte, porque lo hemos vivido en nuestras vidas y nos marcó, pero también tenemos que pensar que la administración del deporte y de los recursos, eso también requiere profesionales y tenemos la suerte de contar con un equipo de profesionales súper potente”, afirma.

    De Witt resalta que se ha continuado la línea de las administraciones de Sebastián Wenz y Walter Krämer, donde Chile tuvo grandes progresos con la llegada de Cachito Vigil y el trabajo de Alfredo Castro, cuyas selecciones clasificaron por primera vez al Mundial.

    Hoy la meta es ambiciosa. “Queremos llevar un equipo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Eso es un sueño. Van los 12 mejores del planeta y por ranking hemos estado ahí en el caso de las damas. En varones es un poco más difícil porque el nivel de competencia es muy intenso, pero aún así hay muchos avances”, subraya.

    Un gran anuncio

    Mientras el hockey chileno avanza en su masificación, a cargo de Cachito Vigil, la federación se alista para un desafío histórico: organizar un Mundial en 2030. “Tenemos que ir paso a paso”, advierte el dirigente, pero le da rienda suelta a la ilusión.

    “La verdad que estamos en conversaciones con la FIH, pero esas son palabras mayores. Traerse un Mundial, ya sea de damas o de varones. Estamos hablando de montos de 3-4 millones de dólares, desde el punto de vista de poder uno ganarse la sede. Y ahí uno compite con potencias como la India, Australia, Alemania, Holanda. Pero pensamos que esfuerzos conjuntos también nos pueden llevar para allá. Lo hemos conversado mucho con la confederación argentina, que está muy interesada en que se traigan mundiales a nuestra parte del mundo, y también sumamos a la federación uruguaya”.

    En tanto, para la cita que comienza este lunes y donde Chile comparte grupo con Países Bajos, Japón y Malasia. “Es un honor poder cerrar este año de grandes eventos deportivos en el país. Y por primera vez en la historia de estos torneos vienen 24 selecciones, incluida la nuestra. Son 12 días con seis partidos diarios, va a ser intensísimo y es un tremendo desafío organizar esto”, sostiene.

    Las entradas están disponibles a través de Feverup, con precios que van desde $ 5.000 a $ 25.000 y abonos para todo el torneo entre $ 30.000 (niños) y $ 60.000.

