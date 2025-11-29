BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Pulgar, perdonado y coronado: el Flamengo vence con lo mínimo a Palmeiras y gana su cuarta Copa Libertadores

    La final de Lima premió al que más intentó, en el marco de un encuentro discreto. El gol de Danilo, mediante la pelota detenida, le dio el triunfo al Mengao sobre el Verdao. El mediocampista chileno, quien zafó de una tarjeta roja en el primer tiempo, se convierte en bicampeón continental.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Flamengo de Erick Pulgar es el campeón de la Copa Libertadores 2025. Foto: @Libertadores

    La Copa Libertadores de América tiene nuevo dueño: Flamengo. El Mengao obtiene por cuarta vez el máximo cetro del continente luego de superar con lo justo al Palmeiras (1-0), en el apoteósico Monumental de Lima, con capacidad para 80 mil espectadores. Erick Pulgar es campeón de América.

    Por el peso de sus futbolistas y por la cuantía de sus plantillas, era como tener una final europea en el barrio. Lo único que estaba claro, de antemano, era que Brasil estiraba la hegemonía que ha sabido construir en el último tiempo. Es la séptima corona consecutiva del fútbol brasileño en la competencia, alargando la racha hegemónica más extensa de un país en la historia de la Copa.

    Se esperaba que la final, que comenzó con 15 minutos de retraso, fuese un espectáculo de alto vuelo futbolístico, con dos de los principales animadores de este lado del mundo. Pero no sucedió así. Las finales suelen ser más apretadas, donde no se corren grandes riesgos y todo se define por detalles.

    El primer tiempo fue discreto, rayando en lo aburrido. Escaso desde lo ofensivo, no así desde las intenciones de bloquear al rival. Esa faceta del juego era más que la idea de proponer. En esa dirección, era Flamengo el que intentaba algo más. Esto se notó fundamentalmente en el arranque. Lo más cerca fue un remate elevado de Bruno Henrique en los 14′. A Palmeiras, defendiendo con cinco y saltándose el medio, le costaba salir. El Mengao comenzó bien pero se fue desinflando. Entonces, el duelo estaba muy lejos de las expectativas.

    Zafó Pulgar

    Erick Pulgar fue titular en el Fla, compartiendo el eje del mediocampo con Jorginho, aspirando a ser bicampeón del certamen (ganó en 2022). El antofagastino estaba pasando relativamente desapercibido en el partido, hasta que en la media hora comete un error que casi le cuesta su permanencia en la final.

    Rozó la tarjeta roja, luego de darle un puntapié, en plancha, a Fuchs. Esto sucedió después de una falta en contra del uruguayo De Arrascaeta. Palmeiras reclamó, pidiendo la expulsión del chileno. Para fortuna del ex Fiorentina, el juez argentino Darío Herrera solo lo amonestó. No recibió la llamada del VAR para revisar la acción a ras de campo. Pulgar se salvó.

    Flamengo lo buscó más

    Luego de unos 45′ iniciales donde los dos equipos jugaron a anularse, el complemento fue más abierto. Se pareció más a lo que los espectadores querían ver. En ese sentido, los cariocas tomaron la iniciativa. Fue acechando la portería paulista. En los 51′, casi concreta De Arrascaeta, tras un error del zaguero Murilo.

    Cualquier detalle podía ser factor para inclinar la balanza. Por ejemplo, la pelota detenida. Y así fue. Mediante un tiro de esquina, Flamengo encontró la llave. En los 67′, De Arrascaeta lanza un córner y Danilo se eleva con total libertad para cabecear y poner el 1-0 del partido.

    Recién con el gol en contra, Palmeiras exhibió una levantada. Abel Ferreira metió cambios y el Verdao tuvo más tenencia, tratando de empujar. El Rubro-Negro empezó a administrar la ventaja, concentrándose en su terreno y aguantando los embates del rival. Pulgar, a quien le perdonaron la roja, no se movía del medio, junto a Jorginho.

    La más clara de los verdes sucedió en los 88′, cuando Vitor Roque elevó de manera increíble frente al arco de un rendido Agustín Rossi. La jugada derivó en un córner, pero el ex Barcelona tuvo el 1-1 y el alargue.

    El Fla defendió con uñas y dientes el 1-0, que finalmente le dio el título. Por cuarta vez en su historia, el gigante carioca es el mejor de América. Se agregan las coronas de 1981, 2019 y 2022. La 25ª consagración de Brasil en la Libertadores, igualando la cantidad de títulos de Argentina, se tiñe de rojo y negro. Jugará la Copa Intercontinental, la Recopa 2026 ante Lanús (ganador de la Sudamericana) y la próxima edición del Mundial de Clubes.

    Más sobre:Fútbol internacionalCopa LibertadoresFlamengoPalmeirasErick PulgarFinal Copa LibertadoresPalmeiras vs FlamengoLima

