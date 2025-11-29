Salvó de la expulsión: el duro planchazo de Erick Pulgar en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Erick Pulgar metió un tremendo planchazo y salvó de la expulsión en la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: captura de pantalla.

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se vive al rojo vivo. En ese marco, uno de los protagonistas de la encendida definición ha sido Erick Pulgar, que es un pilar en la mitad de la cancha del equipo carioca.

Sin embargo, más que por un factor positivo, el chileno fue el apuntado por una jugada polémica. Al minuto 32, el ex Universidad Católica pudo haber sido expulsado por un tremendo planchazo contra Bruno Fuchs, defensor del Verdao.

La acción ocurrió luego de una falta sobre su compañero, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta. El charrúa estaba en el piso y la jugada ya había sido sancionada. No obstante, el jugador chileno pareció no haber escuchado el sibato, llegó de forma vehemente y no midió su fuerza, impactando a su rival sin pelota.

La inexplicable patada podía haber sido cartulina roja, pero el juez argentino Darío Herrera lo perdonó y solo lo amonestó con amarilla. Asimismo, el VAR tampoco llamó al transandino para ir a chequear el cruce al monitor. En pocas palabras, zafó de dejar a su elenco con un hombre menos en Lima.

Revisa el duro planchazo de Erick Pulgar en la final de la Copa Libertadores: