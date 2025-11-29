Nuevo portazo para el Loco: Godín sorprende y rechaza la oferta de Marcelo Bielsa en Uruguay.

El plan de Marcelo Bielsa para recomponer las relaciones dentro de la selección uruguaya sufrió un revés inesperado. Diego Godín, histórico excapitán de la Celeste, declinó la propuesta del técnico argentino para incorporarse al cuerpo técnico como enlace directo con el plantel, en medio de la tensión que atraviesa la interna del equipo.

La idea había surgido durante la extensa reunión que sostuvo Bielsa con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol esta semana. Tras más de cuatro horas de conversación destinadas a evaluar su continuidad, el entrenador planteó la incorporación del exdefensa como una pieza clave para mejorar la comunicación con los jugadores. Finalmente, la AUF decidió sostener el proyecto del rosarino al menos hasta el Mundial, aunque con ajustes en su estructura.

Bielsa en una práctica de Uruguay. . Por @uruguay

Godín, sin embargo, le comunicó al propio Bielsa que no está disponible por ahora. Según dio a conocer el medio El Espectador, el exdefensor quiere priorizar a su familia y no considera que este sea el momento adecuado para volver al ritmo de trabajo que exige la selección. El exzaguero evalúa a futuro dedicarse nuevamente al fútbol, aunque aún no define en qué rol. Su diálogo con el rosarino fue de más de dos horas y se dio en buenos términos. Sin embargo, no quiso ejercer el rol de nexo.

La figura del Faraón era vista como un puente ideal para destrabar las diferencias entre el entrenador y el vestuario, un conflicto que ha generado inquietud dentro de la dirigencia uruguaya en los últimos meses. Con 161 partidos oficiales, Godín es el jugador con más presencias en la historia de la selección charrúa.

Por ahora, su respuesta es negativa y Bielsa deberá continuar su proceso sin el respaldo interno que esperaba conseguir con el regreso del histórico capitán.