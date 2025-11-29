Daniel Garnero adelanta la posición de la UC por la suspensión de Zampedri: “No me pareció para nada; yo estaba al lado”

Daniel Garnero adelanta la posición de la UC su suspensión de Zampedri: “No me pareció para nada; yo estaba al lado”.

Universidad Católica rescató un punto en su visita a Huachipato tras el 0-0 en el CAP Acero, un resultado que dejó sensaciones divididas pero que, según explica Daniel Garnero, mantiene intactas las opciones de avanzar a la Copa Libertadores.

“Seguimos dependiendo de nosotros. Vinimos a buscar una cosa, pero estamos tranquilos. Tenemos el último partido de local y ganando conseguimos el objetivo”, afirmó el entrenador luego del choque en Talcahuano.

El técnico valoró que el empate deje al club estudiantil con la clasificación al alcance de la mano. “Nos deja con posibilidades de, en el último partido, no depender de nadie. Con este empate, el martes podemos estar clasificados; el punto que hoy sacamos nos puede dar la clasificación. Se dio un partido como lo sabíamos, difícil”, remarcó.

Zampedri recibió amarilla y quedó suspendido. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Garnero reconoció que el trámite del encuentro estuvo lejos de lo que pretendían en la previa. “No era el resultado que queríamos, no se dio el resultado que queríamos, pero ninguno de los dos dominó el partido. Nos generamos jugadas de gol y el partido estaba para cualquiera”, explicó.

El argentino profundizó en la irregularidad del juego: “Me gusta más cuando el equipo ataca, controla el juego y no te ataca el rival. Fue un partido muy dinámico, perdíamos el balón y nos atacaban, teniendo opciones claras de abrir el marcador. En líneas generales, el partido fue parejo”.

Una de las situaciones que más lamentó fue la tarjeta amarilla a Fernando Zampedri, quien quedó automáticamente suspendido. “No me pareció para nada. Yo estaba al lado. Él llega primero y, por la inercia de la jugada, pasa a llevar al rival”, cuestionó.

Con el empate, la UC se mantiene en el segundo puesto con 55 puntos. El último desafío del año será ante Unión La Calera, el domingo 7 de diciembre, en el Claro Arena.