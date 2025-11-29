BLACK SALE $990
    Diego Jarry explica su elección por el tenis: “A Nico le empezó a ir mejor y me di cuenta de lo lindo que es este deporte”

    El tenista se refirió a su relación con su hermano y a la motivación que le dio su abuelo para tomar su camino profesional.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Diego Jarry explica su elección por el tenis: "A Nico le empezó a ir mejor y me di cuenta de lo lindo que es este deporte".

    Diego Jarry consiguió esta semana sus primeros cuatro puntos ATP tras superar la qualy del Challenger de Temuco, convirtiéndose en el quinto integrante de la dinastía Fillol en aparecer en el ranking mundial. Luego, cayó ante el boliviano Juan Carlos Prado en la ronda de 32.

    El tenista logró sus primeras unidades después de vencer al brasileño Bruno Oliveira y al chileno Nicolás Villalón en la ronda clasificatoria del torneo. Con ese avance aseguró un lugar en torno al puesto 1.441 del ranking.

    Jarry explicó las razones que lo llevaron a optar por el camino del tenis. “Hay varias razones por la que elegí este camino. La número uno es por la cantidad de veces que he estado expuesto al tenis. Lo veo como algo positivo. Desde chico tuve el ejemplo de mi abuelo (Jaime Fillol). Tuve una relación muy buena con él. Siempre me llevaba a campeonatos, Copa Davis, me llevó a Wimbledon un par de veces”, comentó al sitio VTC Tenis.

    Diego Jarry en el Club de Tenis Providencia.

    El lazo con su hermano Nicolás también fue clave. “Cuando crecí, a Nico le empezó a ir mejor y poco a poco me fui dando cuenta de lo lindo que es este deporte. Lo más probable es que otros deportes también te entreguen cosas lindas, pero doy gracias de que el tenis haya sido mi deporte. Mi decisión consciente fue esa. Uno a los 14 o 15 hace deporte por hacer un juego o hacer algo después del colegio, pero a cierta edad tomé la decisión por el tenis”, afirmó.

    El propio jugador analizaba lo que le faltaba para dar este paso y sumar su primer punto ATP. “Creérmelo. No sé si soy muy duro conmigo mismo, es creerme que puedo. Al final uno entra con otro mindset a la cancha. Podría decir mejorar el revés, la derecha, pero al final todos tienen que hacer eso. Es tener el pensamiento en mi cabeza de que es un paso más, no es una montaña Everest, sino un escalón más al camino futuro”, decía.

    Más sobre:TenisPolideportivoDiego JarryNicolás JarryJaime Fillol

