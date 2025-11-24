BLACK SALE $990
    Se suma a su hermano en el ranking ATP: Diego Jarry supera la qualy del Challenger de Temuco y gana sus primeros puntos

    El hermano de Nicolás Jarry se impuso a Nicolás Villalón y avanzó al cuadro principal del certamen que se disputa en La Araucanía.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Diego Jarry estudia en Estados Unidos y desde la próxima semana tendrá ranking ATP.

    Diego Jarry se convirtió en el quinto integrante de la dinastía Fillol en ingresar al ranking ATP. Después de su abuelo Jaime, su tío abuelo Álvaro, su tío Jaime Jr. y su hermano Nicolás, el tenista de 22 años ya consiguió sus primeros cuatro puntos tras superar con éxito las clasificaciones del Challenger 100 de Temuco.

    El certamen que se juega en cemento vio cómo el jugador de Saint Mary’s College en Estados Unidos derrotó a dos rivales. El domingo se impuso al brasileño Bruno Oliveira (sin ranking), por 6-4, 3-6 y 6-1 y este lunes derrotó al chileno Nicolás Villalón (974º), por 3-6, 6-4 y 6-4 para instalarse en el cuadro principal.

    El triunfo de Jarry le significará aparecer al menos en el puesto 1.441 el próximo lunes y sumarse en la clasificación a su hermano, quien ocupa el 121º lugar. Ahora, en la primera ronda del main draw, su adversario el boliviano Juan Carlos Prado (217º y quinto sembrado). De ganar, sumará siete unidades, bordeando la casilla 1.100.

    Camino universitario

    A diferencia de su hermano, eligió el camino del tenis universitario en Estados Unidos después de haber jugado algunos torneos como junior. Actualmente defiende los colores de la Saint Mary’s College, casa de estudios ubicada en la localidad de Moraga, California, y compite en la División I de la prestigiosa NCAA. Además, estudia Business & Finance (negocios y finanzas).

    “Mi hija Catalina estudió becada en esa misma universidad y también jugó tenis con ellos”, cuenta su abuelo Jaime Fillol, quien al igual que con Nico, se ha encargado de aconsejar y seguir de cerca la carrera de su nieto. “Le doy a entender que el tenis no es un fin, sino que es un medio. Y lo segundo que le digo es que hay que saber jugar”, comentaba hace unos años su abuelo Jaime Fillol a El Deportivo.

    Dueño de una estatura similar a la de su hermano (1,98), destaca evidentemente por su servicio. “Yo diría que la gracia que tiene es que compite bien y sabe jugar. Tiene un muy buen servicio, los Jarry tienen la suerte de ser muy altos, tienen mucha fuerza, son bastante coordinados y el saque les resulta papaya”, señalaba con orgullo en aquella ocasión.

    TenisChallenger de TemucoNicolás JarryDiego JarryNicolás Villalón

