Dónde y a qué hora ver a España vs. Cabo Verde en TV y streaming

Este lunes España se mide contra Cabo Verde para abrir los fuegos del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026.

Se trata de un llamativo duelo entre una selección que ya obtuvo el máximo galardón contra un equipo que debuta en la cita global.

Cuándo juega España vs. Cabo Verde

El partido de España contra Cabo Verde es este lunes 15 de junio a las 12:00 horas de Chile.

Para este compromiso los equipos se miden en el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos.

Dónde ver a España vs. Cabo Verde

El partido de España contra Cabo verde se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online de este duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.