ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

ASUS y su división orientada a los videojuegos, Republic of Gamers (ROG), oficializaron este 15 de junio el lanzamiento en Chile de sus dos nuevos equipos insignia correspondientes a la línea de doble pantalla: la ASUS Zenbook DUO (2026) y la ROG Zephyrus DUO (2026).

Ambos dispositivos basan su diseño en la integración de dos paneles OLED dentro de un mismo chasis . Esta decisión de hardware, que la marca indica haber iterado durante ocho años, busca consolidar un espacio de trabajo expandido que no dependa de pantallas externas.

Los equipos incluyen además un teclado desmontable, con soporte de conexión magnética (MagLatch) mediante pines o de forma inalámbrica vía Bluetooth, un atril integrado y soporte para tecnología táctil y stylus (ASUS Pen).

5 modos de uso para distintos perfiles

ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

A través de su sistema de bisagras de alta resistencia y el software de gestión de ventanas ScreenXpert, las laptops permiten configurar su posición dependiendo de la tarea del usuario:

Modo Laptop : uso tradicional con el teclado posicionado sobre la pantalla inferior.

Modo Pantalla Dual : expande el área visual utilizando las dos pantallas una sobre otra, ideal para multitarea o previsualizaciones.

Modo Libro : disposición vertical de ambas pantallas, orientada a la programación y lectura de código.

Modo Compartir : apertura a 180° para visualizar contenido cara a cara, con opciones para girar o duplicar la imagen de una de las pantallas.

Modo Carpa (exclusivo Zephyrus DUO, ver foto principal de la nota): apertura de 320° en forma de “A” para presentaciones o juego frente a frente.

Especificaciones técnicas: Zenbook DUO vs ROG Zephyrus DUO

En un evento con prensa y creadores de contenido, la semana pasada ASUS presentó el detalle de hardware de cada equipo para el mercado chileno:

Especificación ASUS Zenbook DUO (UX8407) ROG Zephyrus DUO (GX651) Público objetivo Profesionales y nómadas digitales Gamers, creadores y streamers Pantallas Dual 14″ 3K a 144Hz (1000 nits). ASUS Lumina Pro OLED Dual 16″ 3K a 120Hz (1100 nits). ROG Nebula HDR OLED Procesador Hasta Intel Core Ultra X9 Serie 3 Intel Core Ultra 9 386H Gráficos e IA Copilot+ PC (NPU de hasta 50 TOPS) NVIDIA GeForce RTX 5090 (24GB VRAM / 150W TGP). Soporta DLSS 4 Memoria RAM 32GB LPDDR5X 64GB LPDDR5X Almacenamiento 1TB SSD 2TB SSD PCIe 5.0 (Ampliable hasta 4TB vía M.2) Batería / Refrigeración Batería dual de 99Wh (hasta 18 horas de uso) ROG Intelligent Cooling (Cámara de vapor, metal líquido, película de grafito) Construcción Chasis de Ceraluminum (1.65 kg) Chasis de aluminio fresado en CNC (Stellar Grey)

Disponibilidad y precios en Chile

ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

De acuerdo a ASUS, ambos equipos se encuentran disponibles desde hoy en el país.

La ASUS Zenbook DUO (2026) se comercializa en modalidad de preventa a través de Falabella y la tienda oficial de ASUS, con un precio sugerido de $3.499.990.

Por su parte, el modelo orientado a videojuegos de alto rendimiento, la ROG Zephyrus DUO (2026), se encuentra disponible en PC Factory y en el sitio oficial de ASUS, a un precio sugerido de $7.990.990.