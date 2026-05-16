SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    En simple, el Zenbook A16 es un ultrabook premium muy ambicioso, pensado para los que buscan una pantalla grande, peso mínimo y mucha batería sin salir de Windows. Tiene un par bemoles que revisamos en esta reseña.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    Durante años, la promesa de los fabricantes de laptops tope de gama ha sido más o menos calcada: mayor potencia, mejor pantalla y menos peso. En la práctica, como usuarios sabemos que casi siempre hay un sacrificio en el camino. Si la batería aguanta, el rendimiento cae al desconectarse. Si la pantalla es inmensa, el equipo se vuelve un bloque pesado para la mochila (a ti te hablo, ROG Strix Scar 18).

    Con el Zenbook A16 (UX3607OA), parece que Asus atiende una idea fuerza: la verdadera portabilidad no se trata solo de cuántos kilos marca el equipo, sino de cuánta dependencia tienes del enchufe. Tras unos días de prueba, en La Tercera analizamos la experiencia de usuario de esta laptop, dejando de lado el marketing sobre la inteligencia artificial para centrarnos en lo que realmente importa en el día a día.

    Diseño y materiales: 16 pulgadas que no se sienten

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    Lo primero que llama la atención del Zenbook A16 es su peso. Estamos hablando de un equipo con un panel de 16 pulgadas que apenas marca 1.2 kg. Históricamente, llevar una pantalla grande implicaba un chasis grueso y pesado, pero aquí Asus emplea un material bautizado como Ceraluminum, una aleación de aluminio, cerámica y magnesio, según detalla el fabricante.

    A nivel de usuario, esto se traduce en dos ventajas prácticas. A diferencia de otros equipos ultralivianos donde el chasis se hunde al escribir o al agarrarlo por los bordes, la superficie tiene un tacto ligeramente texturizado que se siente extremadamente rígido y premium.

    Y el material es resistente a los rayones y hace un trabajo fantástico repeliendo esas odiosas huellas dactilares que parecen atraer con magnetismo las carcasas metálicas.

    Pantalla y multimedia: experiencia inmersiva, con un “pero”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    Al abrir la tapa, hay un enorme panel OLED de resolución 3K a 120Hz. Para quienes trabajan dividiendo la pantalla en múltiples ventanas, editando fotografías o escribiendo con diversas fuentes a los lados, este espacio de trabajo es un lujo absoluto.

    El contraste es total, con negros puros cortesía de la tecnología OLED, y la fidelidad de color es precisa. Asus declara un brillo que supera los 1,000 nits en contenido HDR, lo cual se agradece al consumir series o películas, o al trabajar en una habitación, oficina o café muy cargado de luz natural. Además, el sistema de seis altavoces entrega una presencia de graves y claridad de voces que rara vez se encuentra en un chasis tan delgado.

    Al ser un panel brillante, los reflejos son severos. Si tu escritorio está de espaldas a una ventana o trabajas frecuentemente en exteriores, tendrás que lidiar con un nivel de glare que puede fatigar la vista tras un par de horas.

    Desempeño y autonomía: ¿De verdad podemos dejar el cargador en casa?

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    Bajo el teclado, este modelo da el salto al procesador Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100, un chip basado en arquitectura ARM de 18 núcleos, acompañado por unos masivos 48GB de RAM.

    A nivel técnico, esto pone a Windows a competir directamente contra la eficiencia energética de los chips Silicon de Apple, particularmente los de la línea M5, según remarcó Asus en su presentación a los medios en Chile.

    En la experiencia de uso, el equipo logra un hito mayor: superar holgadamente la jornada de trabajo completa. En un uso común de multitarea con decenas de pestañas de Chrome, videollamadas, edición de documentos e inteligencia artificial local procesando datos de fondo mediante su NPU de 80 TOPS, puedes salir de casa a las 8:00 AM y volver en la tarde sin haber tocado el cargador.

    El equipo es rápido, sumamente silencioso y no sufre las molestas caídas de rendimiento cuando lo desconectas de la corriente.

    Sin embargo, hay que aterrizar las expectativas: esto no es un equipo gamer. Los gráficos integrados Adreno sufren si intentas exigirle rendimiento en juegos de última generación. Si buscas jugar, este ecosistema ARM no es tu lugar (una mejor alternativa es el pesado ROG Strix Scar 18).

    Interacción: teclado y touchpad con espacio

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    Asus aprovechó bien el ancho del equipo, aunque decidió prescindir de un teclado numérico físico.

    El teclado cuenta con una separación de 19.5 mm entre teclas y un recorrido de 1.3 mm, sumado a una leve hendidura de 0.1 mm en cada tecla. En la práctica, los dedos se mantienen centrados, reduciendo la fatiga y los errores tipográficos.

    El touchpad es muy cómodo, ocupando una diagonal de 18 cm. Incorpora Smart Gestures en los bordes, lo que permite subir el volumen, ajustar el brillo de la pantalla o controlar la reproducción de video simplemente deslizando el dedo por las esquinas. Es un añadido sumamente intuitivo. El software hace un trabajo excelente con el rechazo de palma, por lo que su gran tamaño no se traduce en clics accidentales, por ejemplo, al escribir.

    Un vistazo al trackpad del Asus Zenbook A16 (UX3607OA)

    En conectividad anda perfecto: Wi‑Fi 7, HDMI 2.1, dos USB4-C, un USB-A, lector SD 4.0 y seis altavoces con audio lossless de alta resolución.

    ¿Vale la pena?

    El Asus Zenbook A16 es un equipo de precio elevado (CLP $2.099.990) y con algunas limitantes de hardware que no podemos ignorar: la RAM viene soldada y tiene apenas una ranura M.2 lo que significa que -para expandir el almacenamiento- solo es posible reemplazar la unidad instalada y no añadir una adicional. Además, su gráfica no está pensada para juegos pesados o AAA.

    No obstante, si lo evaluamos por lo que realmente intenta ser, es decir, como una herramienta de productividad imparable, cumple su promesa con creces. Si eres un profesional, creador o un usuario que necesita una pantalla grande y al mismo portabilidad, o te aburriste de vivir buscando enchufes en cada cafetería o sala de reuniones, este equipo es una de las soluciones más atractivas para usuarios Windows.

    La integración de IA suma, pero es la mezcla entre el chasis de Ceraluminum, la pantalla OLED y la libertad térmica y de batería lo que verdaderamente eleva la experiencia de usuario al siguiente nivel.

    Lee también:

    Más sobre:AsusAsus Zenbook A16 UX3607OAZenbook A16 UX3607OAZenbook A16LaptopsComputadoresInteligencia artificialCeraluminumSnapdragon X2 Elite Extreme X2E94100QualcommTecnologíaReview TecnologíaZenbookWindowsPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 personas están heridas

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    Ramírez (UDI) respalda a Steinert y afirma que gobierno presentará plan de seguridad el 1 de junio

    Jeannette Jara destaca encuentro con líderes progresistas en Sao Paulo: tiene como fin “enfrentar a las ultraderechas”

    Lo más leído

    1.
    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    2.
    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva
    Chile

    Corte de Santiago rechaza recurso de amparo del exdiputado Lavín y seguirá en prisión preventiva

    Senadores PS presentan reforma constitucional para devolver IVA de alimentos y medicamentos a familias vulnerables

    “Este año vamos a estar operando”: Ministro Arrau destaca avances de un 98,56% del Hospital del Salvador de Providencia

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito
    El Deportivo

    De golear a Audax Italiano con Coquimbo Unido a chocar: Francisco Salinas sufre accidente de tránsito

    Mindep recorta presupuesto para la organización de las Olimpiadas Especiales y cancela los Juegos Nacionales y Paranacionales

    Alejandro Tabilo cae ante Miomir Kecmanovic y se despide en las semifinales del Challenger de Valencia

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Archivo inédito: viaje a la mente de Jorge Edwards

    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 personas están heridas
    Mundo

    Hombre atropella a decenas de personas en Italia: 8 personas están heridas

    FFAA y policía en Bolivia realizan desbloqueo de carreteras tras dos semanas con cortes por manifestaciones

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada