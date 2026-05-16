Durante años, la promesa de los fabricantes de laptops tope de gama ha sido más o menos calcada: mayor potencia, mejor pantalla y menos peso. En la práctica, como usuarios sabemos que casi siempre hay un sacrificio en el camino. Si la batería aguanta, el rendimiento cae al desconectarse. Si la pantalla es inmensa, el equipo se vuelve un bloque pesado para la mochila (a ti te hablo, ROG Strix Scar 18).

Con el Zenbook A16 (UX3607OA), parece que Asus atiende una idea fuerza: la verdadera portabilidad no se trata solo de cuántos kilos marca el equipo, sino de cuánta dependencia tienes del enchufe. Tras unos días de prueba, en La Tercera analizamos la experiencia de usuario de esta laptop, dejando de lado el marketing sobre la inteligencia artificial para centrarnos en lo que realmente importa en el día a día.

Diseño y materiales: 16 pulgadas que no se sienten

Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

Lo primero que llama la atención del Zenbook A16 es su peso. Estamos hablando de un equipo con un panel de 16 pulgadas que apenas marca 1.2 kg . Históricamente, llevar una pantalla grande implicaba un chasis grueso y pesado, pero aquí Asus emplea un material bautizado como Ceraluminum, una aleación de aluminio, cerámica y magnesio, según detalla el fabricante.

A nivel de usuario, esto se traduce en dos ventajas prácticas. A diferencia de otros equipos ultralivianos donde el chasis se hunde al escribir o al agarrarlo por los bordes, la superficie tiene un tacto ligeramente texturizado que se siente extremadamente rígido y premium.

Y el material es resistente a los rayones y hace un trabajo fantástico repeliendo esas odiosas huellas dactilares que parecen atraer con magnetismo las carcasas metálicas.

Pantalla y multimedia: experiencia inmersiva, con un “pero”

Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

Al abrir la tapa, hay un enorme panel OLED de resolución 3K a 120Hz . Para quienes trabajan dividiendo la pantalla en múltiples ventanas, editando fotografías o escribiendo con diversas fuentes a los lados, este espacio de trabajo es un lujo absoluto.

El contraste es total, con negros puros cortesía de la tecnología OLED, y la fidelidad de color es precisa. Asus declara un brillo que supera los 1,000 nits en contenido HDR, lo cual se agradece al consumir series o películas, o al trabajar en una habitación, oficina o café muy cargado de luz natural. Además, el sistema de seis altavoces entrega una presencia de graves y claridad de voces que rara vez se encuentra en un chasis tan delgado.

Al ser un panel brillante, los reflejos son severos. Si tu escritorio está de espaldas a una ventana o trabajas frecuentemente en exteriores, tendrás que lidiar con un nivel de glare que puede fatigar la vista tras un par de horas.

Desempeño y autonomía: ¿De verdad podemos dejar el cargador en casa?

Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

Bajo el teclado, este modelo da el salto al procesador Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 , un chip basado en arquitectura ARM de 18 núcleos, acompañado por unos masivos 48GB de RAM.

A nivel técnico, esto pone a Windows a competir directamente contra la eficiencia energética de los chips Silicon de Apple, particularmente los de la línea M5, según remarcó Asus en su presentación a los medios en Chile.

En la experiencia de uso, el equipo logra un hito mayor: superar holgadamente la jornada de trabajo completa. En un uso común de multitarea con decenas de pestañas de Chrome, videollamadas, edición de documentos e inteligencia artificial local procesando datos de fondo mediante su NPU de 80 TOPS, puedes salir de casa a las 8:00 AM y volver en la tarde sin haber tocado el cargador.

El equipo es rápido, sumamente silencioso y no sufre las molestas caídas de rendimiento cuando lo desconectas de la corriente.

Sin embargo, hay que aterrizar las expectativas: esto no es un equipo gamer . Los gráficos integrados Adreno sufren si intentas exigirle rendimiento en juegos de última generación. Si buscas jugar, este ecosistema ARM no es tu lugar (una mejor alternativa es el pesado ROG Strix Scar 18).

Interacción: teclado y touchpad con espacio

Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

Asus aprovechó bien el ancho del equipo, aunque decidió prescindir de un teclado numérico físico.

El teclado cuenta con una separación de 19.5 mm entre teclas y un recorrido de 1.3 mm, sumado a una leve hendidura de 0.1 mm en cada tecla. En la práctica, los dedos se mantienen centrados, reduciendo la fatiga y los errores tipográficos.

El touchpad es muy cómodo, ocupando una diagonal de 18 cm. Incorpora Smart Gestures en los bordes , lo que permite subir el volumen, ajustar el brillo de la pantalla o controlar la reproducción de video simplemente deslizando el dedo por las esquinas. Es un añadido sumamente intuitivo. El software hace un trabajo excelente con el rechazo de palma, por lo que su gran tamaño no se traduce en clics accidentales, por ejemplo, al escribir.

Un vistazo al trackpad del Asus Zenbook A16 (UX3607OA)

En conectividad anda perfecto: Wi‑Fi 7, HDMI 2.1, dos USB4-C, un USB-A, lector SD 4.0 y seis altavoces con audio lossless de alta resolución.

¿Vale la pena?

El Asus Zenbook A16 es un equipo de precio elevado (CLP $2.099.990) y con algunas limitantes de hardware que no podemos ignorar: la RAM viene soldada y tiene apenas una ranura M.2 lo que significa que -para expandir el almacenamiento- solo es posible reemplazar la unidad instalada y no añadir una adicional. Además, su gráfica no está pensada para juegos pesados o AAA.

No obstante, si lo evaluamos por lo que realmente intenta ser, es decir, como una herramienta de productividad imparable, cumple su promesa con creces. Si eres un profesional, creador o un usuario que necesita una pantalla grande y al mismo portabilidad, o te aburriste de vivir buscando enchufes en cada cafetería o sala de reuniones, este equipo es una de las soluciones más atractivas para usuarios Windows .