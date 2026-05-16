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    Desarticulan red criminal que ingresaba droga a la Cárcel de Acha: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva

    La investigación de la Fiscalía de Arica, junto al OS7 de Carabineros y Gendarmería, estableció que la agrupación reclutaba a personas para enrolarse como visitas de internos e ingresar sustancias ilícitas al recinto penal.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Desarticulan red criminal que ingresaba droga a la Cárcel de Acha: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva

    La Fiscalía de Arica, en conjunto con el OS7 de Carabineros y Gendarmería, desarticuló una organización criminal dedicada a ingresar drogas al Complejo Penitenciario de Acha, en la Región de Arica y Parinacota.

    El procedimiento permitió la detención de seis imputados —cinco adultos y un adolescente—, además de la incautación de droga, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y otras especies.

    De acuerdo con la investigación, la agrupación operaba desde 2025 y era liderada por una mujer. Su modus operandi consistía en reclutar a distintas personas para que se enrolaran como visitas de internos del penal de Acha y, posteriormente, ingresaran sustancias ilícitas ocultas entre sus vestimentas o en encomiendas.

    Desarticulan red criminal que ingresaba droga a la Cárcel de Acha: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Una vez dentro del recinto, la droga era entregada a determinados internos para su posterior venta y distribución entre la población penal.

    La indagatoria fue dirigida por el fiscal Gonzalo Figueroa, junto a personal especializado del OS7 de Carabineros y funcionarios de la Oficina de Seguridad Interna de Gendarmería.

    Allanamientos e incautaciones

    Tras obtener las autorizaciones judiciales correspondientes, se desarrolló un operativo policial con apoyo del GOPE y Control de Orden Público (COP), que incluyó el allanamiento de siete inmuebles.

    En paralelo, personal especializado de Gendarmería registró 15 celdas del Complejo Penitenciario de Acha y dos celdas del Centro Penitenciario Femenino.

    Durante el procedimiento en las viviendas, se incautaron más de 1,8 kilos de sustancias ilícitas, entre metanfetamina análoga, clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana.

    Además, se decomisó una pistola Taurus calibre 9 mm con su respectivo cargador, 21 cartuchos calibre 9 mm y un cartucho calibre .22-250, todos sin percutir.

    Desarticulan red criminal que ingresaba droga a la Cárcel de Acha: cuatro imputados quedaron en prisión preventiva

    También se incautaron $2.191.000 en efectivo, 10 teléfonos celulares y dos pesas digitales, entre otros elementos.

    Los imputados detenidos corresponden a personas de nacionalidad chilena, boliviana y venezolana, respectivamente.

    Formalización y cautelares

    Los seis imputados fueron formalizados por la Fiscalía de Arica por los delitos de tráfico de drogas, asociación para el tráfico de drogas, posesión ilegal de arma de fuego y municiones, además de receptación de vehículo motorizado.

    Tras la audiencia, cuatro adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que un quinto imputado adulto quedó sin medidas cautelares. En tanto, el adolescente quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno.

    El fiscal Gonzalo Figueroa Cabello explicó que la causa se inició en 2025, luego de detectar una estructura criminal dedicada a ingresar sustancias psicotrópicas al interior del recinto carcelario.

    “La investigación contó con la colaboración de la sección OS7 Arica de Carabineros de Chile, como asimismo de la Oficina de Seguridad Interna del recinto carcelario, con quienes se desarrolló una estrecha relación de colaboración para la implementación de una serie de técnicas investigativas”, señaló.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Según el persecutor, dichas diligencias permitieron determinar la existencia de la estructura criminal y establecer la participación de los imputados.

    “Lo anterior nos dejó bastante satisfechos, porque el tribunal determinó, de alguna manera, la existencia de esta estructura delictiva, como asimismo determinó la participación de los imputados en la misma”, afirmó Figueroa.

    Más sobre:CárcelAchaAricaRed CriminalDetenidosDrogaPrisión

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