Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

Desde el Vaticano anunciaron que el Papa León XIV viajará a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre y visitará la sede parisina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Es la primera visita oficial al país de un pontífice en 18 años a Francia. Si bien el Papa Francisco estuvo en Francia en tres ocasiones para participar en eventos específicos, nunca lo hizo dentro del marco de una visita oficial.

Este quinto viaje apostólico al país galo ocurrirá después de que el máximo líder de la Iglesia Católica visite España en junio.

Respecto a su visita a las oficinas de Unesco en París, esto también ha llamado la atención, por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de retirarse de la organización definitivamente en diciembre de 2026, alegado sesgos políticos en contra de Israel.

Anteriormente el Papa León y el presidente Trump han protagonizado varios intercambios de opiniones, sobre todo respecto al conflicto con Irán.

Según han informado las mismas autoridades de la Unesco, Estados Unidos aporta un 8% del presupuesto total de la organización. Según un comunicado por parte de la directora general, Audrey Azoulay, era una situación que esperaban, ya que Trump también retiró a su país en 2017 durante su primer mandato.