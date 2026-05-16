SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Teherán acusó a Estados Unidos de buscar una “falsa imagen” de respaldo internacional, mientras Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus medidas en el conflicto han sido defensivas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Irán advirtió que los países que respalden un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz compartirán la responsabilidad internacional por cualquier nueva escalada militar en la región.

    La advertencia fue realizada por la representación iraní ante la ONU en Nueva York, que acusó a Washington de intentar legitimar sus acciones en medio de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la República Islámica.

    “Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense”, afirmó la misión iraní en una publicación en X.

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Teherán sostuvo además que Estados Unidos estaría utilizando el número de copatrocinadores de la iniciativa para proyectar una “falsa imagen” de amplio respaldo internacional a sus acciones, las que calificó como “ilegales”.

    El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto, debido a su relevancia estratégica para el comercio energético global y a las restricciones impuestas en la zona desde el inicio de la guerra.

    Emiratos defiende sus medidas y asegura que son “defensivas”

    En paralelo, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos afirmó que todas las medidas adoptadas por el país durante la guerra se han enmarcado en acciones defensivas.

    A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí señaló que sus decisiones buscan proteger la soberanía del país, a la población civil y las infraestructuras vitales.

    “Todas las medidas adoptadas por Emiratos se han enmarcado en acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía, a los civiles y las infraestructuras vitales”, indicó la Cancillería emiratí.

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    El gobierno agregó que dichas acciones se ajustan al “derecho legítimo del país a salvaguardar su seguridad nacional y mantener su estabilidad”.

    La declaración se produjo luego de una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, que informó que Emiratos habría realizado ataques secretos contra Irán, incluido uno en abril contra una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan.

    De confirmarse esa información, se trataría de la primera intervención directa de un país del golfo Pérsico contra Irán en el marco de la actual guerra.

    Hasta ahora, Emiratos no ha aclarado si efectivamente realizó ataques contra territorio iraní, limitándose a sostener que sus acciones han sido de carácter defensivo.

    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzMedio OrienteGuerraConflictoEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    2.
    Confirman muerte de líder militar de Hamas en Gaza tras ataque israelí

    Confirman muerte de líder militar de Hamas en Gaza tras ataque israelí

    3.
    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    4.
    Rubio apunta a una caída “drástica” del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

    Rubio apunta a una caída “drástica” del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU
    Chile

    Michelle Bachelet agradece apoyo de Claudia Sheinbaum a su candidatura para liderar la ONU

    PDI detiene a imputado por homicidio con arma de fuego ocurrido en Hualpén

    Detienen a dos adolescentes acusados de participar en tour delictual en La Florida y Peñalolén

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio
    Negocios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Los planes de Vantrust en 2026: llegar a España y explora Panamá y Paraguay

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Un cierre de Bundesliga al rojo: tres candidatos por un puesto en la Champions y un mano a mano por evitar el descenso
    El Deportivo

    Un cierre de Bundesliga al rojo: tres candidatos por un puesto en la Champions y un mano a mano por evitar el descenso

    Enfrenta al Real Madrid: cómo el Sevilla de Sánchez y Suazo puede asegurar su permanencia en LaLiga en esta fecha

    Miran de reojo: el inesperado objetivo del Sevilla en medio de su lucha por la salvación

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu
    Cultura y entretención

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Reseña de libros: de Pierre Lemaitre a Cécile Berly

    Archivo inédito: viaje a la mente de Jorge Edwards

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Mundo

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Papa León XIV viajará a Francia en septiembre y visitará sede de la Unesco

    Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada