Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

Irán advirtió que los países que respalden un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz compartirán la responsabilidad internacional por cualquier nueva escalada militar en la región.

La advertencia fue realizada por la representación iraní ante la ONU en Nueva York, que acusó a Washington de intentar legitimar sus acciones en medio de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la República Islámica.

“Ninguna excusa política ni cobertura diplomática podrá absolverlos de su responsabilidad por facilitar, permitir y legitimar la agresión estadounidense”, afirmó la misión iraní en una publicación en X.

Irán advierte que países que respalden resolución sobre Ormuz asumirán responsabilidad por nueva escalada

Teherán sostuvo además que Estados Unidos estaría utilizando el número de copatrocinadores de la iniciativa para proyectar una “falsa imagen” de amplio respaldo internacional a sus acciones, las que calificó como “ilegales”.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto, debido a su relevancia estratégica para el comercio energético global y a las restricciones impuestas en la zona desde el inicio de la guerra.

Emiratos defiende sus medidas y asegura que son “defensivas”

En paralelo, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos afirmó que todas las medidas adoptadas por el país durante la guerra se han enmarcado en acciones defensivas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí señaló que sus decisiones buscan proteger la soberanía del país, a la población civil y las infraestructuras vitales.

“Todas las medidas adoptadas por Emiratos se han enmarcado en acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía, a los civiles y las infraestructuras vitales”, indicó la Cancillería emiratí.

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El gobierno agregó que dichas acciones se ajustan al “derecho legítimo del país a salvaguardar su seguridad nacional y mantener su estabilidad”.

La declaración se produjo luego de una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, que informó que Emiratos habría realizado ataques secretos contra Irán, incluido uno en abril contra una refinería de petróleo en la isla iraní de Lavan.

De confirmarse esa información, se trataría de la primera intervención directa de un país del golfo Pérsico contra Irán en el marco de la actual guerra.

Hasta ahora, Emiratos no ha aclarado si efectivamente realizó ataques contra territorio iraní, limitándose a sostener que sus acciones han sido de carácter defensivo.