SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Roberto Brodsky: “Lobos ha tenido un efecto de reconciliación para mí, incluso con Chile”

    El escritor nacional radicado en EE.UU. regresa con Lobos, su nueva novela centrada en el viaje de un padre y su hija hacia el interior de Norteamérica. En esta entrevista, Brodsky analiza el quiebre de la autoridad, la distancia entre generaciones y el desdoblamiento vital de quien escribe sobre Chile mirando siempre por el espejo retrovisor.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    (c) Sara Brodsky

    Un padre chileno y su hija de 18 años, Julia, atraviesan 500 kilómetros en auto por la inmensidad de los Estados Unidos hacia la localidad de Lima, Ohio, donde la chica ingresará a un campamento de ecología radical. Ambos cargan con sombras que los acechan como lobos en el bosque. Él, con el manuscrito de una novela sobre su pasado en Chile; ella, con los efectos devastadores del lupus, una enfermedad que le hace la vida muy difícil. Entre ambos, se anota la distancia de las generaciones, pero también de las formas de situarse en el mundo.

    Ese es el argumento de Lobos, la nueva novela del escritor nacional Roberto Brodsky. Residente en Estados Unidos, comenta a Culto que esta narrativa surgió a partir de imágenes, como en todas sus novelas. “Imágenes que quedan suspendidas en el recuerdo o la cristalización que uno hace de ellas, y que en el caso de Lobos tienen que ver con mi hija adolescente en un bosque, de noche, comunicando por celular su extrañeza por el lugar donde se ha metido, mientras yo intento saber cuál es ese lugar. Es una imagen, y actúa como la silla eléctrica de la novela, sin que necesariamente apele a una realidad literal”.

    La novela se articula en torno a un viaje: ¿qué le permite narrativamente ese desplazamiento físico?

    Viví la pandemia de 2020 en Nueva York, donde fallecieron más de 46 mil personas, lo que es una catástrofe por donde se la mire. El deseo más acariciado entonces por todos era el de salir de la ciudad. Al mismo tiempo, yo estaba encerrado escribiendo un libro de tesis sobre Enrique Lihn en los años ochenta, La casa que falta, y supongo que ese deseo de fuga que estaba en el aire se me coló para que luego apareciera en la forma de una ficción. No fue un acto premeditado, sino que se me impuso desde la experiencia misma del encierro de la peste y de la escritura como caras posibles de la misma moneda.

    ¿Por qué situar la historia fuera de Chile, pero con un pasado chileno tan presente?

    Es mi realidad al escribir. Estoy vitalmente atado a Chile y el vínculo con mi país me resulta imprescindible desde el punto de vista imaginario, pero mi existencia cotidiana y real ocurre en otra parte. Esto hace que el desdoblamiento me resulte natural, no involucra el gesto del meteco que busca encajar en un mundo distinto al que pertenece su escritura. Al situar la novela fuera de Chile, en rigor me hago cargo de esa experiencia a través de un espejo retrovisor. Eso es Chile en la novela: una sombra. No pretendo inventar nada sobrenatural ni falsamente espiritual.

    ¿Cuánto de autobiográfico tiene esta novela?

    Todo y nada, en el sentido de que todo es ficción, incluso aquello que no lo es. Ese es mi único dogma literario, y trato de practicarlo con cierta libertad suicida apenas las cosas entran a la página y se convierten en una determinada narrativa. ¿Soy yo ese padre sin nombre? ¿Es Julia mi hija? No, por supuesto. Claro que sí, al rastrear los datos. Pero no me interesaba hacer testimonio. Quien habla es un narrador, entonces los personajes son trasuntos de los modelos que ese narrador escoge para construir la historia. La novela no es un diario de viaje ni una botella al mar con el testimonio de un naufragio, sino una construcción literaria donde los tiempos se entremezclan y confunden tanto como los trazos reales de esos personajes. De hecho, ese viaje desde Washington a Ohio nunca existió en mi realidad biográfica, y quizá por lo mismo necesitaba crearlo como ficción.

    (c) Sara Brodsky

    La relación entre el padre y la hija es central. ¿Qué tipo de paternidad quiso retratar?

    La crisis, claramente. Las cosas no han salido según lo planeado por el padre, el mundo se derrumba alrededor de la hija, no hay liderazgos en los cuales creer ni pasamanos de los cuales sujetarse. La lucha por las identidades es una frivolidad académica de la izquierda dorada y la restauración del orden un estafa autoritaria del negocio de los conservadores. En ese estado de las cosas, la paternidad solo se sostiene como pregunta.

    En la novela aparece una figura paterna debilitada, sin autoridad clara. ¿Es un síntoma de época?

    Bueno, más que un síntoma de época es la época misma: la novela se sitúa en tiempos de la pandemia donde la autoridad de la medicina es discutida y rebatida por los enfermos, mientras la autoridad política acomete la destrucción de las propias instituciones que la sostienen, y cuyo corolario es el asalto al Capitolio en enero del 2021. Después de eso, no hay por qué escandalizarse de que toda una generación de jóvenes atienda más a buscar unos cuantos likes en las redes y a sus propias fantasías narcisistas que a la realidad sin atributos en la que vivimos.

    ¿Cree que hoy los padres están más desorientados frente a sus hijos que en generaciones anteriores?

    No, yo creo estamos alertados en relación a los hijos, que es una cosa distinta. Eso te llena de miedos más que de perplejidades. La pandemia de 2020 fue un verdadero parteaguas en este sentido, en la medida que abrió una situación nueva; primero entre sanos e infectados, muertos y vivos, creyentes o escépticos de la ciencia, usuarios del teletrabajo en contraste con los masivos abandonos escolares. Creo que a partir de ese momento la tecnología vino a ocupar un lugar central en la vida de cada uno, y que ya se anunciaba en el uso político que tuvieron las redes en la primavera árabe de 2011 y en el estallido chileno de 2019.

    El lupus y el duelo por la amiga de Julia son elementos potentes. ¿Cómo investigó la dimensión física y emocional de la enfermedad crónica?

    No las investigué, y tampoco me bastó con experimentarlas en casos muy cercanos. Yo creo que lo que hice fue traducir esas dimensiones, o al menos a eso aspiré. El problema es que no es posible encarnar el dolor en un espacio textual, porque el verdadero dolor aísla de manera brutal a quien lo padece. El mal y la cura son realidades retóricas en un texto, sea este de carácter literario o de práctica médica, y a lo más que se puede llegar es a crear una ampliación de la conciencia sobre esos temas. Por eso aquí las abstracciones no tienen ningún valor y solo es posible traducir como mejor se pueda ese dolor, sabiendo de antemano que el original está fuera de alcance.

    ¿Cómo ve a las actuales generaciones de escritores chilenos, y cómo ve a la suya en estos momentos?

    Tengo un contacto escaso con la tribu literaria chilena, de la cual me autoexilié al publicar Veneno hace más de diez años. Ese libro provocó molestia y complicó mi relación con la literatura, pero paradójicamente Lobos ha tenido un efecto lenitivo para mí, de reconciliación incluso con Chile. Pero el tema de fondo es que la falta de autoridad también afecta al campo literario: no hay más sacerdotes ni sacerdotisas en la literatura chilena, apenas queda prensa escrita que otorgue un espacio como este a los libros, y por mucho que nos repartamos los premios nacionales equitativamente según el género, la edad, la identidad biológica o la ideología política que profesan los textos, lo que trasunta todo esto es una precariedad innegable en medio del esfuerzo titánico de unos pocos.

    (c) Sara Brodsky

    Desde su mirada en Estados Unidos, ¿cómo explica el fenómeno Trump? ¿Tiene paralelos con lo que ocurre en Chile?

    No de manera mecánica, me parece a mí. Trump, como todos los fenómenos de poder absoluto, vengan de la izquierda o la derecha, tiene un sello impredecible: recibe a Mamdani con una sonrisa y se burla de que le digan fascista. Transgrede todas las normas de diplomacia y se lleva a Maduro de una oreja ante un tribunal en Nueva York. Eso espanta y fascina, como ocurrió con Fidel, Perón o Mussolini en su momento. Imitados pero nunca igualados por Milei, Ortega o Kast en Chile, esos personajes excesivos y gesticulantes hasta la caricatura viven del espejo que les devuelve una imagen imperial de sí mismos. Pero es todo un show, y en el caso de Trump los que más aplauden a rabiar y piden otra son los chinos.

    ¿Cómo ve a la izquierda hoy como oposición?

    Desastrosa, sin brújula, a veces defendiendo lo indefendible, y más enredada que Irina Karamanos cuando pretendía explicar su estatus de no-Primera-Dama pero con el presupuesto adecuado. Curiosamente, la izquierda repite el formato de la derrota una y otra vez: celebra derrotar a Tohá en la primaria y llora por la goleada que le propinan en la presidencial con Jara, como si no estuviese cantado que así ocurriría. Me impresiona, porque se supone que es gente que se dedica a la política de manera profesional y no a hacer la revolución con los amigues, como parece ser la idea.

    ¿Qué tipo de conversación política cree que hace falta hoy?

    La política no es mi tema, pero me interesa la conversación que pueda surgir allí, plantearse seriamente, por ejemplo, qué queremos, a favor de qué luchamos, no contra qué o contra quién, que es la tendencia más cómoda, rápida, floja y falta de imaginación en política.

    Usted fue agregado cultural durante el gobierno de Bachelet, ¿qué le dejó esa experiencia en el plano personal y creativo?

    Fue una sorpresa, porque yo estaba dedicado a hacer clases en la Universidad de Georgetown y nunca había trabajado para ningún gobierno. Estaba en la banca de la Concertación, para ponerlo en términos futbolísticos, y me convocaron en el segundo tiempo para sustituir a Javiera Parada, que era la titular. Hice de falso nueve durante dos años, bajando y subiendo las escaleras de la embajada, y hasta metí un par de goles contra el reloj: creamos una red independiente de aportes financieros para levantar un busto de homenaje a Orlando Letelier a pocos metros del lugar donde fue asesinado por la DINA, ordenamos los compromisos adquiridos previamente, e hicimos la primera retrospectiva absoluta de Raúl Ruiz en el Lincoln Center de Nueva York.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLTSábadoRoberto BrodskyLobosLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump asegura haber “eliminado” al número dos de Estado Islámico a nivel mundial

    Aduanas incauta productos tecnológicos de contrabando por US$ 2 millones: intentaron ingresarlos como “artículos de casa”

    Rubio apunta a una caída “drástica” del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

    Sheinbaum recibe a Bachelet tras confirmarse apoyo de México a candidatura de la exmandataria a la ONU

    Detienen a tres personas por robo de vehículo en Talagante: delincuentes subieron a dos niños al auto con que huyeron por Ruta 78

    Evo Morales denuncia un supuesto plan de EE.UU. y del gobierno boliviano para detenerlo o matarlo

    Lo más leído

    1.
    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    2.
    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    3.
    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    4.
    Pet Sounds, los 60 años de la brillante sinfonía de bolsillo de Brian Wilson y The Beach Boys

    Pet Sounds, los 60 años de la brillante sinfonía de bolsillo de Brian Wilson y The Beach Boys

    5.
    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Aduanas incauta productos tecnológicos de contrabando por US$ 2 millones: intentaron ingresarlos como “artículos de casa”
    Chile

    Aduanas incauta productos tecnológicos de contrabando por US$ 2 millones: intentaron ingresarlos como “artículos de casa”

    Detienen a tres personas por robo de vehículo en Talagante: delincuentes subieron a dos niños al auto con que huyeron por Ruta 78

    Detienen en Brasil a pasajero chileno por insultos homofóbicos y racistas en vuelo comercial

    Andrés Navarro renuncia a la presidencia y al directorio de Salfacorp tras más de 11 años en el cargo
    Negocios

    Andrés Navarro renuncia a la presidencia y al directorio de Salfacorp tras más de 11 años en el cargo

    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    CNC realizó su asamblea anual de socios y elección de nuevos consejeros

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio
    Tendencias

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    En el segundo de tres partidos en siete días: Coquimbo Unido le pasa por encima a Audax y sube en la Liga de Primera
    El Deportivo

    En el segundo de tres partidos en siete días: Coquimbo Unido le pasa por encima a Audax y sube en la Liga de Primera

    Joaquín Niemann supera el corte en el PGA Championship, pero se aleja de los líderes tras una difícil jornada

    “Puede ser una anciana de 99 años o un chico de 10″: la peculiar frase de Fernando Ortiz para desacreditar a sus críticos

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Reportan que Luis Miguel habría sido internado de urgencia en hospital de Nueva York
    Cultura y entretención

    Reportan que Luis Miguel habría sido internado de urgencia en hospital de Nueva York

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    Trump asegura haber “eliminado” al número dos de Estado Islámico a nivel mundial
    Mundo

    Trump asegura haber “eliminado” al número dos de Estado Islámico a nivel mundial

    Rubio apunta a una caída “drástica” del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

    Sheinbaum recibe a Bachelet tras confirmarse apoyo de México a candidatura de la exmandataria a la ONU

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada