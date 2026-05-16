El ímpetu de Juanes y el sueño de Marc Anthony: cómo se levantó Bamba, el festival latino que debutará en Santiago

Los aplausos resonaban en el VTR Stage al finalizar la presentación de Juanes, en Lollapalooza 2019. El colombiano estaba animado y al bajar del escenario saludó a Sebastián de la Barra, el director del evento en Chile y de la productora Lotus. “Tuvo un gran público, buena ovación, le fue súper bien. Incluso apareció Charly Alberti a tocar un poco de la batería, entonces se baja emocionado y nos saludamos, ahí nos estábamos conociendo”, recuerda en charla con Culto.

Y allí mismo, en el backstage, se quedaron conversando unos minutos. Fue entonces que brotó una chispa. “Juanes quedó tan contento, y nosotros también, que empezamos a conversar acerca de desarrollar un festival de la factura de Lolla, pero para la música latinoamericana”, apunta De la Barra. Ahí comenzó la conversación que derivó en la creación del Festival Bamba, un nuevo evento impulsado por Lotus junto al ícono colombiano que debuta el próximo 24 y 25 de octubre en el espacio del Parque O’Higgins.

En realidad, el debut pudo ocurrir antes. El plan original era levantarlo en 2020. “Se pensó hacer cuando Juanes fue escogido como Person of the Year en los Latin Grammys, pero dos semanas antes le dijimos, Juanes, hay un estallido social en Chile, no están las condiciones. Después vino la pandemia y así una serie de factores que llevaron a que lo podamos hacer recién ahora, 6 años después. Las cosas buenas se demoran un poquito”.

Juanes en el Festival de Viña FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Se trata de un evento que se pensó desde el comienzo como un festival de dos días, en el espacio del Parque O’Higgins, el venue habitual de Lollapalooza. “De hecho eso era parte de esos factores que esperábamos que se dieran, porque siempre lo soñamos en Parque O’Higgins. Y cuando Lolla se hacía en Cerrillos pensamos hacerlo en otros parques, como ese, porque la verdad que no habían muchos más lugares”.

Por cierto, el nombre del evento hace referencia a La Bamba, aquella canción tradicional mexicana que Ritchie Valens electrificó en lenguaje de rock and roll, marcando un hito en la música al cruzar dos universos. “El nombre salió de unos amigos creativos de una agencia -cuenta el director-. En el 2019 originalmente tenía otro logo, pero finalmente cerramos con esta creatividad que este año nos hizo mucho sentido, conectado con la naturaleza, con la geografía, con los glaciares, los volcanes. Hay toda una bajada del nombre de cómo se conecta con la naturaleza, los colores que representan todos los países. Incluso buscamos otros nombres, los hicimos competir y Bamba siguió ganando”.

El Bamba presenta un line up que reúne artistas consagrados, de la talla de Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives, el mismo Juanes, además de nombres como Bomba Estereo, Orishas, Conociendo Rusia, y nombres nacionales como Los Vásquez, Álvaro Henríquez y Pettinellis, entre muchos otros. Pero el primero que fueron a buscar fue al célebre salsero. “Marc Anthony fue el sueño, lo perseguimos harto rato hasta que se logró. Fito también se cerró hace un buen tiempo y más adelante logramos cerrar a Carlos Vives obviamente nos puso contentos porque son nombres importantes de la música latinoamericana, en ese sentido hay unos lindos cabezas de cartel también”.

Tal como sucede en Lolla, el cartel suma apuestas por nombres más recientes que tienen una proyección, como Catalina y las Bordonas de Oro, Seamon, entre otros. Para eso hay una búsqueda más especifica. “En Lotus hay un equipo en que somos varios los que estamos en booking y tratamos de aunar criterios -explica De la Barra-. Son conversaciones, buscar tendencias y también buscar artistas que ojalá no hayan venido tan recientemente a Chile, entendiendo que los latinos vienen con bastante frecuencia. Esa es la gracia, tienes a Orishas, que es un clásico, pero al mismo tiempo tienes que encontrar a quienes están subiendo en Chile y en Latinoamérica. Y en otros casos los invitamos porque sabemos que son icónicos, como Carlos Vives, que si bien hizo un Arena el año pasado, sentíamos que estaba perfecto invitarlo porque la mezcla lo hace muy único. También hay una mezcla entre algunos que te escriben, otros como Bomba Estero, que estuvo este año en el Festival de Viña con Juanes. Después buscamos a Ráfaga, un clásico argentino. Y a Orishas porque la verdad nos sorprendió el gran show que dieron en Lola y sentíamos que también faltaba ese sabor cubano. Y cuando lo estábamos trabajando, uno de mis socios me dice: oye, Catalina y las Bordonas de Oro, hay que invitarlos sí o sí. Así se fue armando. Una linda mezcla”.

Sebastián de la Barra Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

La mezcla es tal que incluso suma un nombre sorpresivo para la curatoría, el del italiano Jovanotti, el hombre del hit Penso positivo. “Ellos nos escribieron y nos acordamos de la vez que tocó en Lolla hace más de 10 años atrás -dice el director-.Y bueno, dijimos abracemos a los italianos y a los españoles en caso que se den algunas colaboraciones interesantes. No es solo de Latinoamérica el festival, puede en el futuro haber algunas sorpresas de este estilo porque estábamos buscando, esa diversidad de géneros”.

A diferencia de Lollapalooza, el Bamba tendrá una escala más acotada. Se emplazará desde la zona de la elipse hacia la Avenida Tupper y solo tendrá dos escenarios principales, más cerca entre sí, por lo que no implica grandes desplazamientos. En la organización proyectan una asistencia de 40 mil personas por día, en horario desde mediodía a medianoche. “Es un festival mucho más chico, entonces queremos cuidar mucho la experiencia. Sabemos que el público va a abarcar un rango de edad más adulto y nuestra inspiración es hacer un festival donde los servicios, la experiencia al público sea muy cuidada y sea muy bien hecha. Va a ser un festival súper amigable en que no hay que caminar por todo el parque para ir a ver otro artista”.

Por ello, el festival tendrá una zona de terraza y un Mercado Mestizo que apunta a mejorar la oferta habitual en un evento de estas características. “La idea es tener servicios de primer nivel gastronómico, cocinería de varios países, varios estilos, no solamente comida rápida, sino que, por el contrario, que haya un estándar de cosas muy accesibles a un estándar más alto”.

-Siendo un festival latino, ¿lo ve como una competencia para el Festival de Viña?

Yo creo que el Festival de Viña no tiene competencia. Es un festival distinto que sucede en Viña en febrero y tiene más de 60 años de historia. Pero Lotus venía hace más de 15 años pensando y tirando ideas, nosotros sabíamos que a Santiago le faltaba un festival latino como este. Lo soñamos de distintas formas, en el pasado y yo creo que es un festival que viene a complementar, porque esto es la capital y es en primavera. Es una oportunidad para artistas de todo tamaño, a diferencia de Viña, puede haber artistas emergentes que tengan la oportunidad de crecer en un festival, esa es la diferencia. También porque Viña es más un programa de televisión con un artista de apertura, uno de cierre y un humorista entremedio. Y esto es festival de escenarios con artistas emergentes hasta la banda que cierra.

Las entradas para Bamba comenzarán a venderse en preventa exclusiva para Clientes Banco de Chile desde el próximo lunes 18 de mayo. La Venta General para todo el público se abrirá oficialmente el martes 19 de mayo, a las 12:00 horas.